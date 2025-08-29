Carlos Alcaraz pasa a octavos del US Open con un susto en la rodilla

Carlos Alcaraz, de España, en acción contra Luciano Darderi, de Italia, durante la tercera ronda del Campeonato Abierto de Tenis de Estados Unidos en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en Flushing Meadows, Nueva York, EE. UU., el 29 de agosto de 2025. ( EFE )

El español Carlos Alcaraz derrotó el viernes al italiano Luciano Darderi y avanzó a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos, en un partido en el que encendió brevemente las alarmas al ser atendido en una rodilla.

En su triunfo número 80 en torneos de Grand Slam, el número dos mundial barrió a Darderi (34) por 6-2, 6-4 y 6-0 en apenas una hora y 43 minutos de juego.

Alcaraz, lanzado con 33 victorias en sus últimos 34 partidos, no se ha dejado un set en sus tres primeras rondas en Nueva York.

Este viernes le tocó abrir el programa matinal en lo que parecía un duelo muy plácido ante Darderi hasta la incertidumbre que recorrió la pista central en el segundo set.

Con el parcial igualado 4-4, y después de que el italiano le asestara el primer break del torneo, Alcaraz sufrió un percance en la rodilla derecha al ejecutar un saque y pidió un tiempo muerto médico para ser atendido.

Tras recibir un masaje en la pierna, el español regresó a la pista en aparente buen estado para embolsarse el segundo set.

Durante el descanso le hizo varias señales de calma a su equipo, que observaba con preocupación desde el palco.

Para rematar

En el tercer parcial Alcaraz avasalló a Darderi, que no se recuperó de la oportunidad perdida en el segundo set, y envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores

"Me siento bien", dijo Alcaraz en la entrevista sobre la pista. "Sentí que algo no iba bien en la rodilla, pero después de cinco o seis puntos ya estaba bien".

"Llamé al fisio por precaución, porque quedaba un set y tenía que estar listo. Voy a hablar con mi equipo pero no estoy preocupado por esto", aseguró.

Alcaraz sí admitió que le resultó extraño competir en un horario tan temprano, a las 11H30 de la mañana.

"No soy una persona madrugadora, así que fue difícil para mí despertarme", explicó. "Mi primer objetivo era empezar bien, con buena energía y ritmo. Jugué un gran tenis y estoy orgulloso de eso".

Con este triunfo vuelve a poner presión a su gran rival, Jannik Sinner, que está obligado a superar la tercera ronda el sábado para no entregarle el liderato de la ATP al español.

A los 22 años y tres meses, Alcaraz se convirtió en el cuarto jugador más joven en llegar a los 80 partidos ganados en Grand Slam, por detrás del alemán Boris Becker, el sueco Bjorn Borg y su compatriota Rafael Nadal.

El español jugará en octavos frente al francés Arthur Rinderknech (82), que avanzó por primera vez a la segunda semana de un torneo grande a los 30 años.