Alcaraz y Djokovic a un paso de colisionar en el US Open

Carlos Alcaraz de España en acción contra Jiri Lehecka de Chequia durante los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos de Tenis en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en Flushing Meadows, Nueva York, EE. UU., el 2 de septiembre de 2025. El Abierto de Estados Unidos se disputa del 24 de agosto al 7 de septiembre. ( EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH )

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic afrontan este martes la última estación antes de un posible duelo explosivo en las semifinales del Abierto de Estados Unidos, en las que Jessica Pegula espera un desquite frente a Aryna Sabalenka, su verdugo en la final del año pasado.

Jiri Lehecka, uno de los representantes del pujante tenis checo, es el rival de Alcaraz en los cuartos de final del martes, en los que el local Taylor Fritz, finalista en 2024, tratará de batir por primera vez a Novak Djokovic tras diez derrotas.

Con la posible excepción de su gran rival, Jannik Sinner, Alcaraz ha exhibido el mejor tenis en Nueva York y es el único entre los ocho mejores que no ha cedido un set.

Es la primera vez que el español logra esa marca en un torneo de Grand Slam, prueba de la regularidad que ha adquirido esta temporada, en la que conquistó su segundo trofeo de Roland Garros y fue finalista en Wimbledon.

El murciano, líder este año en partidos ganados (58) y títulos (6), asegura sentirse en su mejor momento mental y estar libre de problemas físicos.

En esas condiciones ha avanzado sin obstáculos hacia su segundo trofeo del US Open -y sexto de Grand Slam a los 22 años- y amenaza el número uno mundial de Sinner.

Este martes se cruzará en su camino uno de los únicos seis jugadores que le han batido este año, Jiri Lehecka, un tenista de explosivo servicio y golpe de derecha.

El checo, que llegó a Nueva York como número 21 de la ATP, lo superó en febrero en los cuartos del torneo de pista dura de Doha.

A los 23 años, Lehecka quiere estrenarse en unas semifinales de Grand Slam, lo que ningún tenista masculino checo logra desde Tomas Berdych en 2012.

El undécimo intento de Fritz

En la noche, Djokovic competirá frente a Taylor Fritz y el público de Flushing Meadows en otro paso hacia su ansiado título 25 de Grand Slam.

A los 38 años, el gigante serbio puede completar presencia en semifinales de los cuatro torneos grandes de la temporada, si bien ese ha sido hasta ahora su destino final.

En las semifinales del Abierto de Australia, donde antes eliminó a Alcaraz en el último choque entre ambos, se retiró frente a Alexander Zverev y en las de Roland Garros y Wimbledon le barró el paso Sinner.