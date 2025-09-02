Carlos Alcaraz clasifica a semifinales del US Open y espera por Djokovic

Carlos Alcaraz de España en acción contra Jiri Lehecka de Chequia durante los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos de Tenis en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en Flushing Meadows, Nueva York, EE. UU., el 2 de septiembre de 2025. El Abierto de Estados Unidos se disputa del 24 de agosto al 7 de septiembre. ( EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH )

Con otro implacable triunfo en sets corridos, el español Carlos Alcaraz derrotó el martes al checo Jiri Lehecka y avanzó a las semifinales del Abierto de Estados Unidos.

Alcaraz, número dos mundial, barrió en este cruce de cuartos de final a Lehecka (21) por 6-4, 6-2 y 6-4 y pugnará en semifinales ante el ganador del duelo nocturno entre el serbio Novak Djokovic y el estadounidense Taylor Fritz.

Así llegó a cuartos

Antes, a golpe de swing, Carlos Alcaraz celebró el domingo otra inapelable victoria para acceder a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, antes de la entrada en escena de Novak Djokovic y Aryna Sabalenka.

En una calurosa tarde neoyorquina, Alcaraz se arremangó durante más de dos horas para derribar al potente sacador francés Arthur Rinderknech por 7-6 (7/3), 6-3 y 6-4.

Rinderknech, número 82 de la ATP, plantó una meritoria batalla al prodigio español en su debut en unos octavos de Grand Slam a los 30 años.

Alcaraz no logró romperle el servicio en el primer set, que se adjudicó en el tiebreak, y después le bastó con un break en cada parcial para solventar el trámite.

Fue una jornada de tenis más pragmático que brillante para Alcaraz, que aún así obsequió al público con varios trucos de magia como un asombroso golpe por detrás de la espalda.

Su siguiente sería el checo Jiri Lehecka, vigésimo primero de la ATP, que derrotó antes al veterano jugador francés Adrian Mannarino por 7-6 (7/4), 6-4, 2-6 y 6-2.

Con la posible excepción de su gran rival, Jannik Sinner, Alcaraz ha exhibido el mejor tenis en Nueva York y es el único entre los ocho mejores que no ha cedido un set.

Es la primera vez que el español logra esa marca en un torneo de Grand Slam, prueba de la regularidad que ha adquirido esta temporada, en la que conquistó su segundo trofeo de Roland Garros y fue finalista en Wimbledon.