Anisimova tiene su redención ante Swiatek en el US Open

Naomi Osaka de Japón en acción contra Karolina Muchova de Chequia durante los cuartos de final del Campeonato Abierto de Tenis de Estados Unidos en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en Flushing Meadows, Nueva York, EE. UU., el 3 de septiembre de 2025. ( EFE )

La estadounidense Amanda Anisimova eliminó este miércoles del US Open a Iga Swiatek, la número dos mundial, tomándose una revancha perfecta de su debacle en Wimbledon mientras Jannik Sinner buscaba el pase a una semifinal que lo enfrentaría al canadiense Felix Auger-Aliassime.

El público de Nueva York vibró como pocas veces en este torneo con la historia de redención de Anisimova, que se ganó su primer boleto a unas semifinales del US Open, que disputará frente a Naomi Osaka.

En menos de dos meses, Anisimova le dio la vuelta a la humillación padecida ante Swiatek en la final de Wimbledon, en la que fue aplastada con un doble 6-0.

Jugando esta vez con ventaja de campo, Anisimova desterró los nervios que la atenazaron en aquella primera final de Grand Slam y le devolvió el golpe a Swiatek por 6-4 y 6-3 en medio del júbilo de los 23.000 espectadores.

"Volver de Wimbledon de esta manera es realmente especial", afirmó Anisimova, novena del ranking mundial. "Siento que trabajé muy duro para darle la vuelta a eso. Hoy me lo probé todo. Puedo hacerlo".

Con una renovada fortaleza mental, Anisimova se mantuvo firme cuando Swiatek le rompió el servicio en la primera oportunidad.

La ex número uno mundial sólo aterrizó la mitad de sus primeros servicios y la potente Anisimova se lo hizo pagar atacando sin tregua los segundos.

"No podía ganar hoy jugando así, sirviendo así y con Amanda siendo tan agresiva en los retornos", dijo ante la prensa Swiatek, que negó cualquier exceso de confianza en la preparación del choque.

"Todo el mundo sabe cómo puede jugar Amanda. No jugó bien en Wimbledon, pero no va a cometer siempre los mismos errores o sentirse igual", afirmó.

"Hoy se movió mejor, jugó mejor. Hoy todo fue diferente", resumió la ganadora de seis títulos de Grand Slam.

A los 24 años, Anisimova está explotando esta temporada en el circuito después de tomarse un tiempo fuera del tenis en 2023 por problemas vinculados con la salud mental.

Desde las hermanas Venus y Serena Williams en 2002, ninguna jugadora estadounidense llegaba a semifinales de Grand Slam en las tres superficies.

- Osaka está de vuelta -

Anisimova se medirá el jueves a la japonesa Naomi Osaka, que venció después por 6-4 y 7-6 (7/3) a la checa Karolina Muchova, semifinalista las dos pasadas temporadas.

La ex número uno mundial no se metía entre las cuatro mejores del US Open desde 2020 ni de un Grand Slam desde 2021.

"Ha habido mucho trabajo que no han visto", declaró. "Esto es como un sueño hecho realidad".

Como hizo en su brillante victoria ante Coco Gauff, Osaka demostró de nuevo el miércoles que ha recuperado sus poderes.

Mandando con su demoledora derecha, Osaka mantuvo el control del primer set hasta el quiebre decisivo en el último juego y en el segundo parcial contuvo una rebelión final de Muchova, que jugaba con problemas en la pierna izquierda.

La japonesa, de 27 años, está decidida a reactivar un palmarés congelado desde el Abierto de Australia de 2021.

Tras aquella cuarta corona de Grand Slam entró en un periodo convulso en el que se alejó varias veces de las pistas para cuidar de su salud mental.

A principios de 2024 retomó la competición tras su maternidad y los éxitos se demoraron hasta la actual gira de pista dura norteamericana.

"Definitivamente aprecio mucho más el viaje ahora", afirmó ante la prensa. "Cuando era más joven, simplemente pasaba de un partido al siguiente y al siguiente".

- FAA aguarda por Sinner -

En la rama masculina, el canadiense Felix Auger-Aliassime alargó una maldición del australiano Alex de Miñaur con una extenuante victoria por 4-6, 7-6 (7/9), 7-5 y 7-6 (7/4).

De Miñaur, de padre uruguayo y madre española, estuvo un set y un quiebre arriba antes de la reacción del jugador quebequés.

Tras cuatro horas de emocionante pulso, el australiano se estrelló por sexta vez en unos cuartos de Grand Slam y FAA celebró el avance a sus primeras semifinales del US Open desde 2021.

"Se siente increíble. Han pasado cuatro años, pero se siente como si fueran más", reconoció el canadiense, que ya había eliminado al tercer sembrado, Alexander Zverev.

- Primeros cuartos italianos -

En la última función nocturna, Jannik Sinner chocaba con su amigo Lorenzo Musetti en los primeros cuartos de final de Grand Slam entre italianos.

Sinner ponía en juego otra vez su liderato de la ATP, que perdería en manos de Carlos Alcaraz en caso de derrota.

Mientras el español tendrá que verse con Novak Djokovic en semifinales, Sinner viene avanzando sin sobresaltos por su lado del cuadro.