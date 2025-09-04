El mito del tenis Björn Borg sufre un cáncer según la prensa sueca

Björn Borg trascendió en las décadas de 1970 y 1980. ( FUENTE EXTERNA )

El sueco Björn Borg, icono del tenis, sufre un cáncer, publicó este jueves el diario Expressen de su país, aludiendo a la presentación de su autobiografía en Italia.

"Björn Borg ha escrito que está enfermo de cáncer en su autobiografía de próxima publicación +Latidos del corazón+, según informaciones italianas", escribió Expressen.

El diario se refiere a la presentación del libro en amazon.it, consultada por la AFP y en la que se habla de un nuevo desafío para el extenista, "el más importante, y todavía no terminado, contra un cáncer".

Según Expressen, se trataría de un cáncer de próstata.

Björn Borg, que tiene 69 años, fue el gran dominador del tenis masculino a finales de los años 1970 y principios de los 1980, ganando seis veces Roland Garros y cinco veces Wimbledon.

Apodado 'Ice' por su frialdad en la pista, se retiró bruscamente en enero de 1983 con apenas 26 años, una decisión generalmente atribuida a un agotamiento mental.

Un año y medio antes había perdido contra su gran rival John McEnroe en la final del Abierto de Estados Unidos, un torneo del Grand Slam que nunca logró conquistar.

En 1991 había efectuado un breve regreso, sin relevancia y con una vieja raqueta de madera.

El editor sueco de la autobiografía, Norstedts, no respondió por ahora las preguntas de la AFP.

El libro debe publicarse el 18 de septiembre.

En total, Borg consiguió 66 títulos ATP Tour, conquistó seis coronas en Roland Garros y otras cinco más en Wimbledon. Durante tres años consecutivos (1978-80), consiguió el doblete Roland Garros-Wimbledon. El exjugador sueco ganó 654 partidos en individuales y perdió 140 en toda su carrera.

Lo más impactante es que alcanzó todas esas marcas con solo 26 años. Con esa edad decidió retirarse del tenis profesional. Borg siempre ha comentado que perdió la motivación y deseaba una vida más privada.

Cree que pudo ganar más

En una entrevista con La Vanguardia, el sueco habló de su retirada y de que podría haber ganado más títulos si hubiera seguido jugando: "Creo que cuando me retiré del tenis no tenía ni 26 años. Perdí la motivación, pero el tenis siempre ha formado parte de mi vida. Me encantan los deportes. Sigo los deportes. Estoy involucrado en el tenis, pero la pregunta es si tal vez si hubiera seguido jugando, tal vez podría haber ganado más partidos, más torneos", reflexionó Björn Borg.

El ganador de 11 Grand Slams no se arrepiente de haberse retirado tan joven y alegó que había perdido la motivación y de que buscaba una vida privada más tranquila: "Pero eso no era lo más importante para mí. En mi época, hace unos años, si iba a algún lado, no podía estar solo, tenía a los medios, a los fotógrafos, no podía ser yo mismo, no tenía intimidad.

Lo único que me hacía sentir realmente bien era cuando iba a la pista de tenis. Estaba solo, pero sin que nadie me molestara. Eso me satisfacía. Pero perdí la motivación. Soy sueco, tener una vida privada es para mí lo más importante para sentirme bien. Pero estoy muy satisfecho en lo que hice en el tenis".