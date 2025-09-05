Dabrowski y Routliffe ganan su segundo US Open en dobles femeninos

Erin Routliffe de Nueva Zelanda (segunda a la derecha) y Gabriela Dabrowski de Canadá (extremo derecho) posan con el trofeo de campeona junto a Daterina Siniakova de la República Checa (segunda izquierda) y Taylor Townsend de los EE. UU. (extremo izquierdo) con su trofeo de subcampeona después de la final de dobles femeninos del Campeonato Abierto de Tenis de EE. UU. en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en Flushing Meadows, Nueva York, EE. UU., el 5 de septiembre de 2025. ( EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO )

La canadiense Gabriela Dabrowski y la neozelandesa Erin Routliffe se proclamaron el viernes campeonas de dobles femeninos del Abierto de Estados Unidos por segunda vez en los últimos tres años.

Dabrowski y Routliffe derrotaron en la final por un doble 6-4 a la primera pareja sembrada del torneo, formada por la estadounidense Taylor Townsend y la checa Katerina Siniakova.

Ganadoras del Abierto de Australia en enero, Townsend y Siniakova habían derrotado a Dabrowski y Routliffe en la final de Wimbledon del año pasado.

Dabrowski y Routliffe, campeonas en Nueva York en 2023, arrancaron esta edición como las terceras cabezas de serie y ahora se dividirán el premio de un millón de dólares.

El programa del viernes en Flushing Meadows deparaba a continuación las dos semifinales individuales masculinas.

El español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic abrían fuego a partir de las 15H00 locales (19H00 GMT) seguidos del choque entre el canadiense Felix Auger-Aliassime y el italiano Jannik Sinner, defensor del título.

Dulce triunfo para Dabrowski

En el caso de Grabiela Dabrowski, es una victoria que suma a su logro alcanzado en los Juegos Olímpicos del año, mientras batallaba con problemas de salud.

Dabrowski reveló que disputó y ganó la medalla de bronce en el torneo olímpico de tenis en París-2024 mientras recibía tratamiento contra el cáncer de mama.

"¿Cómo puede algo tan pequeño causar un problema tan grande? Esta es la pregunta que me hice cuando me diagnosticaron cáncer de mama a mediados de abril", escribió a principios de año en su cuenta de Instagram la especialista en dobles, de 32 años.

"Sé que esto causará un shock a muchos, pero estoy bien y estaré bien. La detección precoz salva vidas", agregó.

Dabrowski contó que descubrió un bulto en su seno izquierdo durante un autoexamen en 2023, pero en ese momento le dijeron que su tamaño significaba que no había motivo de preocupación.

Un año después, el bulto era más grande, se sometió a una biopsia y recibió el diagnóstico.

"Son palabras que nunca esperas escuchar, y en un instante tu vida o la vida de un ser querido da un vuelco", indicó Dabrowski, que ganó el título de dobles femenino del Abierto de Estados Unidos 2023, el título de dobles mixtos del Abierto de Australia 2018 y el título de dobles mixtos del Abierto de Francia 2017.

Dabrowski calificó de "surrealista" su segunda mitad de la temporada 2024 en la que se sometió a dos cirugías y radioterapia, antes de retrasar ligeramente el tratamiento adicional para competir en Wimbledon y los Juegos Olímpicos.