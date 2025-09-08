Alcaraz no estará en la Copa Davis por "fatiga muscular y mental"

El tenista español Carlos Alcaraz, besa el trofeo que lo acredita como campeón del Abierto de Estados Unidos 2025 este lunes, en el Rockefeller Center de Nueva York (EE.UU.). Alcaraz ha superado los 53 millones de dólares (45 millones de euros, aproximadamente) en premios una vez sumados los cinco que se embolsó por su triunfo el domingo en el Abierto de los Estados Unidos. ( EFE/ÁNGEL COLMENARES )

Carlos Alcaraz, N.1 del mundo y flamante campeón del US Open el domingo, se perderá por "fatiga muscular y mental" el duelo de Copa Davis ante Dinamarca, este fin de semana en Marbella (sur de España), anunció este lunes la Federación española de Tenis.

Según la RFET, Alcaraz, que este lunes recuperó el número 1 mundial, adujo "fatiga muscular y mental" tras derrotar el domingo al italiano Jannik Sinner en la final de Nueva York.

Alejandro Davidovich (20º ATP) tampoco estará por "cansancio" en el grupo capitaneado por David Ferrer para enfrentarse a los daneses en Marbella, sobre tierra batida los días 13 y 14 de septiembre, en busca de la clasificación a la Final 8 de la Davis.

Jaume Munar (37º), Roberto Carballés (109º), Pablo Carreño (123º), Pedro Martínez (67), y el campeón de dobles del US Open Marcell Granollers -junto con el argentino Horacio Zeballos- conformarán el equipo español.

Ventaja como número uno

Alcaraz ha recuperado el número uno de la clasificación de la ATP con una ventaja de 760 puntos sobre su rival en la final de Nueva York, el italiano Jannik Sinner.

El tenista de Bolzano ha estado al frente de la clasificación mundial durante 65 semanas. El de Murcia no ostentaba el número uno desde hacía dos años.

El español suma 11,540 puntos por los 10,780 del transalpino, 5,930 del tercero, el alemán Alexander Zverev; 4,830 del serbio Novak Djokovic, derrotado por el murciano en las semifinales de Nueva York; y 4,675 del estadounidense Taylor Fritz, que pierde una plaza y es quinto.

El título en el cuarto Grand Slam de la temporada le ha proporcionado a Alcaraz 1.950 puntos.

Tras Fritz se sitúan su compatriota Ben Shelton, sexto con 4.280, y el británico Jack Draper, séptimo con ,690 puntos.

El rival de Sinner en las semifinales del Abierto de los Estados Unidos, el canadiense Felix Auger-Aliassime, avanza hasta la decimotercera plaza de la clasificación con 2,755, tras haber sumado 790 puntos en las pistas de Flushing Meadows.

Otra de las víctimas de Sinner en los Estados Unidos, su compatriota Lorenzo Musseti, al que derrotó en los cuartos de final, sale, sin embargo, reforzado y asciende hasta el noveno puesto, con 3.505.