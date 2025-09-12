Ucrania se adelanta 2-0 sobre Dominicana en la Copa Davis

Peter Bertrán, uno de los miembros del equipo dominicano de Copa Davis. ( FUENTE EXTERNA )

La selección de tenis de Ucrania se colocó este viernes a un paso de avanzar al Grupo I Mundial de la Copa Davis, tras conseguir los dos puntos en los partidos de sencillos frente a República Dominicana, en la serie que se disputa en la ciudad de Antalya, en Turquía.

En el primer partido del día, Vladyslav Orlov no tuvo mayores complicaciones para superar a Roberto Cid, imponiéndose con claridad por 6-2, 6-1, con lo que el equipo europeo tomó de inmediato ventaja.

Posteriormente, Vyacheslav Bielinskyi protagonizó un emocionante encuentro ante Peter Bertran, al que venció en tres sets: 6-4, 4-6, 7-6.

El tenista ucraniano llegó a estar arriba 5-3 en el set decisivo, pero vio esfumarse la ventaja. Sin embargo, logró reponerse, salvó tres puntos de partido con Bertran al servicio y selló la victoria en el tiebreak, inclinando por completo el ritmo del enfrentamiento.

Con estos resultados, Ucrania lidera 2-0 la eliminatoria del Grupo Mundial II, en una competencia que es considerada entre las más prestigiosas del circuito de tenis por equipos.

La acción continuará este sábado 13 de septiembre, con el partido de dobles programado para las 4:00 a. m. hora dominicana (11:00 a. m. en Ucrania). Por el conjunto europeo jugarán Oleksii Krutykh y Oleksandr Ovcharenko, mientras que por Dominicana lo harán nuevamente Cid y Bertran.

De acuerdo con el capitán dominicano, Jhonny Berrido, si la selección nacional logra ganar el encuentro de dobles, se alistará a Cid para enfrentar al primer singlista ucraniano, seguido por Bertran, quien cerraría la serie ante la segunda raqueta europea.

El país que se imponga en esta eliminatoria obtendrá un valioso ascenso al Grupo I Mundial de la Copa Davis.

Así llegó al Grupo II

En junio de 2024, República Dominicana competía en el Grupo III de la Zona de las Américas (Americas Zone Group III), evento celebrado en Asunción, Paraguay.

Las actuaciones dominicanas incluyeron victorias 3-0 sobre Bermuda, 2-1 a Guatemala y en dobles también ganó, ante Puerto Rico. El país completó su paso invicto por el Grupo III dejando en el camino a Paraguay en el partido final, lo que le dio el pase al Grupo II.