×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Coco Gauff
Coco Gauff

Coco Gauff, defensora del título, clasifica a semifinales del torneo WTA 1000 de Pekín

Con 21 años, la tenista norteamericana se ha clasificado tres veces consecutivas a las semifinales del torneo

    Expandir imagen
    Coco Gauff, defensora del título, clasifica a semifinales del torneo WTA 1000 de Pekín
    Coco Gauff de EE. UU. en acción contra Eva Lys de Alemania durante los cuartos de final individuales femeninos del Abierto de China en Pekín, China, el 2 de octubre de 2025. (EFE/EPA/JESSICA LEE)

    La tenista estadounidense Coco Gauff, defensora del título, accedió este jueves a semifinales del WTA 1000 de Pekín tras superar a la alemana Eva Lys (N.66) en dos sets 6-3, 6-4.

    La número 3 del mundo accedió por tercera vez consecutiva a semifinales de Pekín a sus 21 años. Luchará por un boleto en la final contra su compatriota Amanda Anisimova, que superó a la italiana Jasmine Paolini 6-7 (4/7), 6-3, 6-4.

    Expandir imagen
    Infografía
    Coco Gauff de EE. UU. en acción contra Eva Lys de Alemania durante los cuartos de final individuales femeninos del Abierto de China en Pekín, China, el 2 de octubre de 2025. (EFE/EPA/JESSICA LEE.)

    En un partido en el que ambas tenistas sufrieron para defender sus servicios (3 breaks para Lys, 5 para Gauff), la estadounidense asumió el control "manteniéndose agresiva" pese a los "golpes increíbles" de Lys, destacó Gauff.

    Otros partidos del torneo

    Eva Lys, de 23 años, dio la sorpresa tras eliminar a la N.8 del mundo Elena Rybakina en octavos de final, su primera victoria contra una jugadora del Top 10.

    Los otros dos cuartos se disputan el viernes: La estadounidense Jessica Pegula frente a su compatriota Eva Navarro y la británica Sonay Kartal ante la checa Linda Noskova.

    • Resultados del jueves en cuartos de final del torneo WTA 1000 de Pekín:

    Amanda Anisimova (USA/N.3) derrotó a Jasmine Paolini (ITA/N.6) 6-7 (4/7), 6-3, 6-4

    Cori Gauff (USA/N.2) a Eva Lys (GER) 6-3, 6-4.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.