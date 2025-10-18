×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Rybakina
Rybakina

Elena Rybakina y Ekaterina Alexandrova se disputarán el título en Ningbo

La kazaja espera estar en las finales de la. WTA en noviembre

    Expandir imagen
    Elena Rybakina y Ekaterina Alexandrova se disputarán el título en Ningbo
    Elena Rybakina

    La kazaja Elena Rybakina y la rusa Ekaterina Alexandrova se disputarán el domingo el título en el WTA 500 de Ningbo, en China, tras superar este sábado a la italiana Jasmine Paolini y la rusa Diana Shnaider, respectivamente.

    Más allá de su victoria por 6-3 y 6-2 ante Paolini (N.8), Rybakina (N.9) suma buenos puntos de cara a la lucha por entrar en las Finales WTA, el torneo que reunirá a las ocho mejores tenistas de la temporada en Riad la primera semana de noviembre.

    En caso de derrotar a Alexandrova en la final, Rybakina se situará a un puñado de puntos de Paolini y de la rusa Morra Andreeva, 7º y 8ª clasificada en el ranking basado en los resultados de 2025 y que determina las tenistas que jugarán en Riad.

    Para este torneo ya hay seis jugadoras clasificadas: Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula y Madison Keys.

    Resultados de las semifinales del torneo WTA 500 de Ningbo:

    Ekaterina Alexandrova (RUS/N.4) derrotó a Diana Shnaider (RUS/N.7) 6-3, 6-4

    Elena Rybakina (KAZ/N.3) a Jasmine Paolini (ITA/N.2) 6-3, 6-2

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.