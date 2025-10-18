Elena Rybakina y Ekaterina Alexandrova se disputarán el título en Ningbo

La kazaja Elena Rybakina y la rusa Ekaterina Alexandrova se disputarán el domingo el título en el WTA 500 de Ningbo, en China, tras superar este sábado a la italiana Jasmine Paolini y la rusa Diana Shnaider, respectivamente.

Más allá de su victoria por 6-3 y 6-2 ante Paolini (N.8), Rybakina (N.9) suma buenos puntos de cara a la lucha por entrar en las Finales WTA, el torneo que reunirá a las ocho mejores tenistas de la temporada en Riad la primera semana de noviembre.

En caso de derrotar a Alexandrova en la final, Rybakina se situará a un puñado de puntos de Paolini y de la rusa Morra Andreeva, 7º y 8ª clasificada en el ranking basado en los resultados de 2025 y que determina las tenistas que jugarán en Riad.

Para este torneo ya hay seis jugadoras clasificadas: Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula y Madison Keys.

Resultados de las semifinales del torneo WTA 500 de Ningbo:

Ekaterina Alexandrova (RUS/N.4) derrotó a Diana Shnaider (RUS/N.7) 6-3, 6-4

Elena Rybakina (KAZ/N.3) a Jasmine Paolini (ITA/N.2) 6-3, 6-2