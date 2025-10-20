×
Copa Davis
Copa Davis

Carlos Alcaraz liderará a España en una Final a 8 de la Copa Davis sin Jannik Sinner

El italiano no participará en la defensa del título de su país

    Expandir imagen
    Carlos Alcaraz liderará a España en una Final a 8 de la Copa Davis sin Jannik Sinner
    El tenista español Carlos Alcaraz, besa el trofeo que lo acredita como campeón del Abierto de Estados Unidos 2025 este lunes, en el Rockefeller Center de Nueva York (EE.UU.). (EFE / ÁNGEL COLMENARES)

    Carlos Alcaraz, número uno del mundo, regresa a la Copa Davis para liderar a España en la Final a 8 que se disputará en Bolonia (Italia) del 19 al 23 de noviembre, anunció este lunes el capitán del equipo español David Ferrer.

    Por contra, el N.2 del mundo Jannik Sinner no participará en la defensa del título de Italia.

    Salvo cambio de última hora, Sinner no estará en la primera edición de la fase final de la Davis en tierras italianas, después de varios años disputándose la Final a 8 en España.

    Alcaraz, ganador este año de Roland Garros y del US Open estará acompañado por Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers.

    Ferrer se reservó el nombre del quinto y último jugador, que dará a conocer la semana previa al evento.

    Con esta convocatoria, el murciano vuelve tras perderse la última cita que enfrentó a España contra Dinamarca en Marbella en septiembre por "fatiga muscular y mental" después de haberse alzado con el Grand Slam en Estados Unidos, el sexto de su carrera.

    España iniciará su camino por la Ensaladera el 20 de noviembre ante República Checa. En el caso de victoria, el combinado español se medirá en semifinales con el vencedor del duelo entre Argentina y Alemania.

    Los argentinos de Javier Frana presentes en Italia serán Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Andrés Molteni, estos dos últimos para los dobles.

    En ausencia de Sinner, el primer espada italiano será Lorenzo Musetti (N.8 del mundo).

    Sinner ha vivido una temporada con altibajos, a pesar de los títulos en el Abierto de Australia y Wimbledon, pero también con una suspensión de tres meses por un positivo por anabolizante, o sus abandonos en los Masters 1000 de Cincinnati y más recientemente en Shanghái.

    Los capitanes de las ocho selecciones clasificadas a la fase final pueden realizar hasta tres cambios en sus equipos de aquí al inicio del torneo.

    Pese a no contar con Sinner, la Italia de Filippo Volandri partirá como favorita en su duelo de cuartos ante Austria, cuyo jugador mejor clasificado, Filip Misolic, ocupa el puesto 95 en ranking ATP.

    Las eliminatorias se disputarán bajo techo al mejor de tres partidos (dos individuales seguidos de uno de dobles).

    - Nóminas de tenistas seleccionados para la fase final de la Copa Davis (18-23 de noviembre) en Bolonia, anunciadas por las diferentes federaciones este lunes:

    BÉLGICA

    Zizou Bergs (40º en clasificación ATP)

    Raphaël Collignon (73º)

    Sander Gillé (58º mundial en dobles)

    Joran Vliegen (67º mundial en dobles)

    Un quinto jugador será convocado más adelante

    Capitán: Steve Darcis

    FRANCIA

    Ugo Humbert (24º)

    Arthur Rinderknech (27º)

    Benjamin Bonzi (54º)

    Pierre-Hugues Herbert (98º en dobles)

    Un quinto jugador será convocado más adelante

    Capitán: Paul-Henri Mathieu

    ITALIA

    Lorenzo Musetti (8º)

    Flavio Cobolli (22º)

    Matteo Berrettini (59º)

    Simone Bolelli (14º en dobles)

    Andrea Vavassori (15º en dobles)

    Capitán: Filippo Volandri

    AUSTRIA

    Filip Misolic (95º)

    Jurij Rodionov (154º)

    Lukas Neumayer (184º)

    Lucas Miedler (29º en dobles)

    Alexander Erler (38º en dobles)

    Capitán: Jürgen Melzer

    ESPAÑA

    Carlos Alcaraz (1º)

    Jaume Munar (42º)

    Pedro Martínez (88º)

    Marcel Granollers (8º en dobles)

    Un quinto jugador será convocado más adelante

    Capitán: David Ferrer

    República Checa

    Jiri Lehecka (17º)

    Jakub Mensik (19º)

    Tomas Machac (31º)

    Vit Kopriva (94º)

    Adam Pavlasek (47º)

    Capitán: Tomas Berdych

    ARGENTINA

    Francisco Cerúndolo (21º)

    Tomás Etcheverry (60º)

    Francisco Comesaña (64º)

    Horacio Zeballos (7º en dobles)

    Andrés Molteni (28º en dobles)

    Capitán: Javier Frana

    ALEMANIA

    Alexander Zverev (3º)

    Jan-Lennard Struff (91º)

    Yannick Hanfmann (126º)

    Kevin Krawietz (10º en dobles)

    Tim Pütz (11º en dobles)

    Capitán: Michael Kohlmann

