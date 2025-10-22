Jannik Sinner gana fácil y avanza a los octavos de final del ATP 500 de Viena

El número 2 mundial, Jannik Sinner, arrancó sin complicaciones en el torneo ATP 500 de Viena, con una victoria 6-0 y 6-2 este miércoles ante el alemán Daniel Altmaier, con lo que se clasificó a octavos de final en la capital austríaca.

Era el regreso al circuito ATP de la estrella italiana después de haber tenido que abandonar a principios de este mes en el Masters 1000 de Shanghái, en un partido de tercera ronda donde sufrió calambres.

Después del abandono en China, Sinner había participado hace unos días en un torneo de exhibición muy lucrativo en Arabia Saudita, donde derrotó a Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Stefanos Tsitsipas.

Este miércoles, el tenista italiano de 24 años solo necesitó 58 minutos para pasar por encima de Altmaier y en la siguiente etapa del torneo se verá con su compatriota Flavio Cobolli (22º), que derrotó 7-6 (8/6) y 6-2 al checo Tomas Machac (31º).

Sinner está en lucha con Alcaraz por acabar el año como número 1 del ranking ATP. En Viena aspira a sumar unos puntos valiosos en esa carrera, antes del Masters 1000 de la próxima semana en París.

Otros resultados

En otro de los partidos vieneses del miércoles, el exnúmero 1 mundial ruso Daniil Medvedev, actualmente 14º del mundo, sufrió más para clasificarse a octavos, ya que necesitó tres sets para eliminar al portugués Nuno Borges (47º), por 6-4, 6-7 (7/9) y 6-2.

En el último duelo del día, el australiano Álex De Miñaur, séptimo del mundo, se clasificó para cuartos de final al derrotar 7-6 (7/4) y 7-6 (7/2) en la segunda ronda al estadounidense Brandon Nakashima (32º).