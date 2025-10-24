Jannik Sinner accede a semifinales en Viena; Alexander Zverev avanza sin jugar

Jannik Sinner, de Italia, ejecuta un golpe de derecha durante su partido de semifinales contra Novak Djokovic, de Serbia, en el torneo de tenis Six Kings Slam 2025 en Riad, Arabia Saudita, el 16 de octubre de 2025. Sinner ganó en dos sets. ( EFE/EPA/STR )

El número 2 mundial, Jannik Sinner, ganó su tercer partido de la semana en el torneo ATP 500 de Viena para clasificarse este viernes a semifinales, una ronda en la que estará también el alemán Alexander Zverev, número 3 del ranking, que avanzó sin jugar.

El rival de Zverev, el neerlandés Tallon Griekspoor (28º), fue declarado baja antes del partido entre ambos.

El jugador alemán se verá el sábado en semifinales de este torneo indoor en superficie dura contra el italiano Lorenzo Musetti (8º) o el francés Corentin Moutet (36º).

Por su parte, Sinner venció por un doble 6-4 al kazajo Alexander Bublik (16º).

Es la tercera victoria seguida en este torneo de reaparición en el circuito ATP desde que a principios de mes abandonara por un problema físico en el Masters 1000 de Shanghái.

Entre medias estuvo en Arabia Saudita, donde ganó un lucrativo torneo de exhibición en el que participaban otras superestrellas del tenis masculino actual.

Habla Sinner

"Ha sido un partido duro, estoy contento con la victoria. Me esforcé en restar lo más posible, él sacó muy bien hoy. Es un jugador muy peligroso, pero me mantuve muy sólido", celebró Sinner después de su victoria.

Sinner, que aspira a un cuarto título en este 2025, se verá en semifinales con el australiano Álex De Miñaur, séptimo del mundo y tercer cabeza de serie de este torneo.

De Miñaur derrotó en su duelo de cuartos al italiano Matteo Berrettini (59º) por 6-1 y 7-6 (7/4).

Sinner y Zverev son los dos primeros cabezas de serie en la capital austríaca, donde no compite el número 1 mundial, el español Carlos Alcaraz.