Así está la carrera para las ATP Finals de Turín

El ruso Daniil Medvedev, ex número uno del mundo, tiene opciones de clasificarse. ( EFE )

Antes del Masters 1000 de París (27 octubre-2 noviembre), están en juego los últimos cuatro de los ocho boletos, para el Masters de fin de temporada en Turín (9-16 noviembre).

Así está la carrera por las ATP Finals.

- Ya clasificados -

Un año después de haber sido eliminado de la fase de grupos del Masters, el N.1 del mundo Carlos Alcaraz se halla confortablemente instalado al frente de la "Race to Turin", la clasificación basada únicamente en los resultados de la temporada en curso y cuyos ocho primeros se ganan el derecho a estar en Turín.

Jannik Sinner (2º) y Alexander Zverev (3º), que se enfrentan el domingo en la final del ATP 500 de Viena, también tienen asegurada su plaza en las ATP Finals, ganadas por el italiano en 2024 y por el alemán en 2018 y 2021.

Siete veces vencedor del Masters, un récord, Novak Djokovic (5º) también selló su boleto para Turín, pero su presencia en la ciudad italiana está en duda.

Baja para el Masters 1000 de París, el serbio de 38 años es cada vez más selectivo en su agenda y pocas veces encadena torneos en dos semanas consecutivas. Sin embargo, ya ha confirmado su participación en el ATP 250 de Atenas, un torneo organizado por su hermano Djordje, la semana previa al Masters.

Podría dar por terminada su temporada en Grecia para guardar fuerzas de cara al Abierto de Australia en enero, una de sus últimas ocasiones de conquistar un 25º título -récord- en Grand Slam.

- Por el buen camino -

Por detrás del cuartero de clasificados, cinco jugadores se hallan en un margen de poco más de 600 puntos en la "Race to Turin", conscientes de que el vencedor en París sumará 1.000 puntos a su contador.

A pesar de su eliminación en segunda ronda del ATP 500 de Basilea, el estadounidense Taylor Fritz sigue siendo el mejor posicionado para lograr el próximo boleto a Turín.

Con 3.885 puntos en la "Race", supera por estrecho margen a su compatriota Ben Shelton (6º con 3.770 unidades), que también cayó en segunda ronda en Suiza.

A la espera de las semifinales del torneo de Viena, el australiano Alex De Miñaur (7º con 3.745 puntos) y el italiano Lorenzo Musetti (8º, 3.685 puntos) se han acercado a los dos estadounidenses y encaran el Masters 1000 de París con muchas opciones de estar en Turín.

Sin embargo, deberán vigilar de cerca al canadiense Félix Auger-Aliassime, 9º con 3.245 puntos, pero que tuvo que abandonar el viernes en cuartos de final en Basilea.

El jugador de Montreal prometió en Instagram "tomar todas las medidas posibles para tratar de estar preparado para jugar en París".

También está inscrito para el ATP 250 de Metz (2-8 noviembre), donde podría arañar los últimos puntos en la carrera hacia el Masters.

- Las cuentas complicadas -

Con un Jack Draper (10º en la "Race") que puso final anticipado a su temporada, el noruego Casper Ruud (11º) es el primer perseguidor de Auger-Aliassime, con 2.835 puntos.

Con 800 puntos menos que Musetti, último clasificado virtual antes del Masters 1000 de París, el triple finalista en Grand Slam está obligado a ganar el título en la capital francesa para lograr "in extremis" un boleto para Turín.

Pero el nórdico, antiguo N.2 del mundo, también abandonó en cuartos de final en Basilea, aludiendo a la necesidad de "escuchar su cuerpo".

El sorteo le ha reservado además un eventual duelo contra Auger-Aliassime en octavos en París.

Actualmente 14º en la Race, el español Alejandro Davidovich perdió el domingo la final del ATP 500 de Basilea contra el brasileño Joao Fonseca y ve reducirse sus ya limitadas opciones de ir a Turín.

Inscrito para París y Metz, el kazajo Alexander Bublik (15º en la "Race", 2.480 puntos) dispone aún de una exigua esperanza matemática de adelantar a Musetti.

El ex N.1 del mundo Daniil Medvedev (12º en la "Race", 3.610 puntos) parte de algo menos lejos, pero deberá imperativamente ganar en París y recibir una invitación de última hora en Atenas o Metz. Un escenario muy hipotético.