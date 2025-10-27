Jannik Sinner se corona campeón del Erste Bank Open tras vencer a Zverev

Jannik Sinner levantó este domingo el 22º título de su carrera en el Erste Bank Open, volteando un partido de vértigo a Alexander Zverev (3-6, 6-3, 7-5) para extender un incuestionable dominio bajo techo.

El italiano, que ha ganado sus últimos 21 partidos indoor, completó una semana impecable en Viena, donde pretende iniciar un tramo final de calendario arrollador, como ya logró la pasada temporada. "Ha sido fantástico", dijo Sinner tras levantar su segundo título de Viena.

¿Cómo ocurrió la final?

"El tercer set ha sido muy luchado, pero, por momentos, he sentido muy bien la pelota. Intenté meter presión y estoy muy contento por ganar otro título. Es muy especial". En un partido entre antiguos campeones del torneo, Sinner exhibió una virtud imprescindible en un líder: la capacidad de encajar golpes sin dejar de exigirse todo.

En una pista que favorecía el juego ofensivo, el No. 2 mundial aceptó con frialdad al arranque en tromba de Zverev, decidido a convertir la final en un paredón sin descanso.

La mentalidad del italiano, impasible al nivel del alemán, fue fundamental para girar a tiempo el partido. "Ha sido muy complicado", dijo Sinner sobre la manga definitiva, donde apenas una rotura marcó la diferencia.

¿Qué significa este título para Sinner?

Sinner añade un nuevo mérito en un 2025 para enmarcar. El italiano, convertido en el hombre más joven de la Era Abierta en alcanzar las cuatro finales de Grand Slam en una misma temporada, ha logrado mantener la intensidad hasta el tramo final del curso. El de San Cándido suma cuatro títulos este año, sumando el trofeo de Viena a los conseguidos en el Abierto de Australia, Wimbledon y Pekín.

El título de Viena permite a Sinner mantener opciones de cerrar la temporada como ATP Year-End No. 1 presented by PIF por segundo año consecutivo.

El italiano, situado a 2.040 puntos de distancia del líder Carlos Alcaraz, intentará dibujar una temporada de pista cubierta impecable en el Rolex Paris Masters y las Nitto ATP Finals con la cima del ATP Tour como objetivo.

Por su parte, Zverev quedó en Viena a un paso de su segundo título de la temporada. El alemán, que aseguró su billete a la copa de maestros con su gran actuación en el ATP 500 austriaco, termina la semana instalando como No. 3 en la PIF ATP Live Race To Turin.

Alexander disputará la próxima semana el ATP Masters 1000 de París, donde partirá como vigente campeón.