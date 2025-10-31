Sinner avanza a semifinales del Masters 1000 de París

Jannik Sinner, de Italia, en acción durante su partido de cuartos de final contra Ben Shelton, de Estados Unidos, en el torneo de tenis ATP Paris Masters en Nanterre, en las afueras de París, Francia, el 31 de octubre de 2025. ( EFE )

El tenista italiano Jannik Sinner, número dos del mundo, alcanzó el viernes las semifinales del Masters 1000 de París tras imponerse por un doble 6-3 al estadounidense Ben Shelton (N.7) en apenas una hora de partido.

Sinner, de 24 años, está firmando el mejor recorrido de su carrera en el torneo parisino y se enfrentará por un boleto a la final contra el vigente campeón, el alemán Alexander Zverev (N.3), o contra el ruso Daniil Medvedev (N.13). La del viernes supuso la séptima victoria para Sinner en ocho duelos contra Shelton.

Gracias al resultado, el italiano ha logrado alcanzar al menos las semifinales en ocho de los nueve Masters 1000, los torneos más prestigiosos del circuito solo por detrás de los Grand Slam. Solo se le resiste el Masters 1000 de Madrid, donde por ahora su mejor resultado son los cuartos de final.

Es además el primer italiano en alcanzar las semifinales del Masters 1000 de París desde su creación en 1986. Sinner dominó su partido, aunque en los primeros compases del mismo mostró señales de desgaste físico, que ya había mostrado el jueves en octavos.

En caso de levantar el título el domingo, Sinner arrebatará a su gran rival, Carlos Alcaraz, el número uno mundial que cedió en septiembre, tras perder contra el español la final del US Open.

- Auger-Aliassime avanza -

En la otra parte del cuadro, el monegasco Valentin Vacherot (N.40) fue eliminado por el canadiense Felix Auger-Aliassime (N.10).

Vacherot, de 26 años, llevaba diez victorias seguidas en Masters 1000, ya que a principios de este mes dio la gran sorpresa al proclamarse campeón en la cita de Shanghái (China).

A pesar de su derrota de este viernes, el monegasco seguirá escalando en el ranking ATP, en el que era N.204 antes del torneo de Shanghái y en el que entrará en el Top 30 en la clasificación que se publique el lunes.

Después de esta victoria, Auger-Aliassime sigue con opciones de clasificarse al Masters de final de temporada (ATP Finals) que se disputará en Turín, Italia (9-16 de noviembre), para lo que necesita llegar a la final en la capital francesa.

En semifinales, el canadiense de 25 años se enfrentará a Alexander Bublik (N.16), que eliminó al australiano Álex de Miñaur (N.6) 6-7 (5/7), 6-4, 7-5.

El tenista kazajo, que ha ganado cuatro títulos ATP en 2025, se convirtió en el primer tenista de su país en alcanzar semifinales de un torneo Masters 1000.

-- Resultados del viernes en el Masters 1000 de París

- Individuales masculinos - Cuartos de final:

Felix Auger-Aliassime (CAN/N.9) derrotó a Valentin Vacherot (MON) 6-2, 6-2

Alexander Bublik (KAZ/N.13) a Alex De Miñaur (AUS/N.6) 6-7 (5/7), 6-4, 7-5

Jannik Sinner (ITA/N.2) a Ben Shelton (USA/N.5) 6-3, 6-3