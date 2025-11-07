Sabalenka y Rybakina se citan en la gran final del Masters WTA

<app-viewer-title></app-viewer-title>

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, se impuso el viernes a la estadounidense Amanda Anisimova 6-3, 3-6, 6-3 para alcanzar la final del Masters WTA en Riad, en la que se enfrentará a Elena Rybakina.

La kazaja, número 6 del mundo, había vencido horas antes a la también estadounidense Jessica Pegula 4-6, 6-4, 6-3.

Vencedora de sus tres partidos de fase de grupos, Rybakina está realizando el mejor recorrido de su carrera en el Masters WTA, que disputa por tercer año consecutivo.

Última de las ocho participantes en haber validado su boleto para el torneo de Riad, Rybakina tratará de lograr el sábado su tercer título en 2025, luego de los WTA 500 de Estrasburgo (tierra batida) y Ningbo (pista dura).

La vencedora de Wimbledon en 2022 tuvo que luchar para sumar su tercera victoria en seis partidos contra Pegula.

"Ha sido una dura batalla, siempre es muy difícil jugar contra Jessica", declaró la kazaja.

- 15 aces -

Luego de haber perdido el primer set 6-4, Rybakina servía para ganar el segundo, pero Pegula deshizo el break y tuvo varias ocasiones para haber igualado 5-5. Sin embargo la kazaja salvó esas ocasiones y aseguró el break para cerrar el set 6-4.

En la tercera manga, la estadounidense había logrado remontar pese a ir un break por detrás, pero Rybakina volvió a arrebatar el servicio a su rival para ponerse 5-3 y cerró el partido con su servicio, tras más de dos horas de combate.

"Cuando lo necesité, mi servicio me ayudó, definitivamente. Trataba de mantenerme concentrada en cada punto, tuvimos intercambios muy duros. Estoy muy contenta por haber conseguido ir un poco más allá y haberlo ganado", añadió Rybakina.

En total, la kazaja logró 15 aces en el partido.

También fue intenso el combate entre Sabalenka, vencedora de sus tres partidos en el grupo 'Stefi Graff', y Amanda Anisimova.

- "No me hubiera importado perder" -

"Siempre me empuja para mostrar mi mejor tenis", declaró la bielorrusa.

"Honestamente, no me habría importado perder este partido porque las dos jugamos un partido increíble y las dos merecíamos estar en la final", confesó Sabalenka.

Tras conceder dos breaks en el primer set, la estadounidense terminó por ceder con un error no forzado, luego de una hora de intenso pulso.

Desde el inicio de la segunda manga, Sabalenka, hasta ese momento invencible, comenzó a errar, mientras que Anisimova reaccionó para poner en aprietos a la bielorrusa.

Luego de no haber logrado transformar ninguna de sus primeras cinco bolas de break en el primer set, Anisimova se hizo dos veces consecutivas con el servicio de su rival, con un parcial 4-0 que le permitió cerrar el set cómodamente en 6-3.

El tercer y definitivo set fue igualado e intenso, pero en el séptimo juego, y con 3-3, Sabalenka logró romper el servicio de Anisimova.

La número 5 del mundo, que ya cayó contra Sabalenka en la pasada final del US Open en septiembre, fue incapaz de reengancharse al partido, y concedió su quinta derrota en 11 enfrentamientos contra la bielorrusa, tras 2 horas y 21 minutos de partido.

