Sinner y Alcaraz llegan al Masters de Turín con aire de combate final

Los tenistas español Carlos Alcaraz, estadounidense Taylor Fritz, australiano Alex de Minaur, italiano Jannik Sinner, alemán Alexander Zverev y estadounidense Ben Shelton posan con el trofeo durante la alfombra azul de las Finales ATP celebrada en el Teatro Regio de Turín el 7 de noviembre de 2025. ( MARCO BERTORELLO / AFP )

Después de haber reinado la temporada 2025, el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz podrían cruzarse una última vez esta temporada en el Masters ATP de Turín, que arranca este domingo y que pone en juego ser el número 1 mundial.

Ambos tenistas no perdieron el tiempo y ya llevan unos días en la capital piamontesa para aclimatarse a la pista del Inalpi Arena, escenario de las finales ATP desde 2021.

Delante de 4.000 espectadores emocionados y emitido en directo por la televisión italiana, ambos tenistas disputaron incluso un intenso set para entrenarse.

Después, ambos se acercaron sonrientes a la red y se hicieron una selfi, que Alcaraz publicó más tarde en redes sociales acompañado de dos emojis: dos espadas cruzadas y el número 1.

Y es que esta quinta edición en Italia del "torneo de maestros" podría llamarse "batalla por el trono".

Gracias a su victoria en el Masters 1000 de París, Sinner recuperó el número 1 del mundo. En su país natal, el tenista de 24 años pone en juego los 1.500 puntos conquistados el año pasado, cuando encadenó cinco victorias sin conceder ningún set.

Eliminado en la fase de grupos el año pasado, Alcaraz, de 22 años, tan solo sumó 200 puntos en Turín.

Una temporada increíble

Los dos jugadores que se han repartido los Grand Slam este año (Abierto de Australia y Wimbledon para Sinner, Roland Garros y US Open para Alcaraz) tan solo están separados en la clasificación ATP por 250 puntos.

"Es uno de los torneos más importantes del año por el simple hecho de que está en juego el N.1 mundial", reconoció Sinner, que acumula 51 victorias y seis derrotas este año, en el que ha conquistado cinco trofeos.

"Si gano, mejor. Si no, seguirá siendo una temporada increíble", declaró el italiano.

Es también la ocasión para que Sinner, que juega "en casa" y sobre su superficie favorita (pista dura cubierta, donde acumula 26 victorias consecutivas), doblegue a su gran rival.

El español lidera el cara a cara particular, con diez victorias por cinco de Sinner, que ha perdido cuatro de los cinco partidos que han disputado este año.

"Cuando la gente se imagina nuestra rivalidad, nuestra lucha por el primer puesto mundial, piensan que nos odiamos, pero en realidad nuestra rivalidad es muy sana, nos parecemos", confesó 'Carlitos'.

El español ha ganado ocho títulos en 2025 con un balance de 67 victorias y ocho derrotas, la última de ellas en su entrada en liza en el Masters 1000 de París.

Lo único seguro es que si se cruzan en semifinales el sábado o en la final el domingo, se tratará del último duelo entre ambos tenistas del año.