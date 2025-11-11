Alcaraz sobrevive a un combativo Fritz y casi se asegura las semifinales del Masters

Carlos Alcaraz de España en acción durante el partido de la fase de grupos individual contra Taylor Fritz de Estados Unidos en las Finales ATP en Turín, Italia, el 11 de noviembre de 2025. ( EFE )

El tenista español Carlos Alcaraz, N.1 mundial, logró su segunda victoria en el Masters, remontando al estadounidense Taylor Fritz (N.6) para ganar por dos sets a uno, este martes en Turín.

Alcaraz, que con este triunfo casi se garantiza una plaza en las semifinales del torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada, se impuso en dos horas y 50 minutos de juego por 6-7 (2/7), 7-5 y 6-3.

Si el australiano Alex de Miñaur gana en el otro partido del martes del grupo "Jimmy Connors" al italiano Lorenzo Musetti, Alcaraz tendrá asegurado el pase a semifinales sin esperar al desenlace de los encuentros de la última jornada.

"Estoy muy feliz de haber podido remontar y encontrar mi buen tenis", se felicitó Alcaraz en la entrevista a pie de pista.

"Solo traté de aprovechar al máximo las oportunidades que él me dio. Creo que jugamos un gran tenis, algunos puntos excelentes", destacó.

- De menos a más -

Ambos comenzaron dubitativos con su servicio, y tras romperse mutuamente el servicio al inicio del primer set, lograron mantenerlo el resto del parcial para resolverlo en el tie break, donde Fritz fue más sólido y se llevó la primera manga por 7/2.

El español pasó por un momento muy complicado en el quinto juego del segundo set, cuando el estadounidense, que buscaba una y otra vez las líneas, con muy pocos errores, dispuso de dos bolas de break que podrían haber decidido el duelo a su favor.

Pero Alcaraz comenzó a hacer magia con su raqueta, con algunos golpes que levantaron a los espectadores de sus asientos, acompañados con gritos de "¡oooohhh!", y superó la situación.

Cuando parecía que el set se decidiría de nuevo en el tie break, el murciano aprovechó la segunda bola de quiebre en el 12º juego para cerrar el parcial por 7-5. En el tercer y último set apareció el mejor Alcaraz de la tarde en Turín, sólido con el servicio y efectivo al resto, lo que le permitió tomar la iniciativa con otro break en el sexto juego.

Pero a Alcaraz le costó cerrar la victoria y desaprovechó tres bolas de partido con servicio de Fritz en el penúltimo juego. El ganador de seis Grand Slam no se descentró en el objetivo y selló su segundo triunfo en el Masters que prácticamente le garantiza el pase a las semifinales.

Y el otro gran objetivo en Turín, el N.1 de la ATP al final de la temporada, ya queda a un solo partido.