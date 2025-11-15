Auger-Aliassime bate a Zverev y se cita con Alcaraz en las semis del Masters

El canadiense Felix Auger-Aliassime, octavo jugador mundial, consiguió este viernes el último boleto para las semifinales del Masters ATP de Turín al vencer al número tres, el alemán Alexander Zverev, y jugará por un puesto en la final el sábado ante el N.1 Carlos Alcaraz.

Auger-Aliassime, de 25 años, se impuso por 6-4 y 7-6 (7/4) para terminar la fase de grupos en el segundo lugar del grupo Björn Borg con dos victorias y una derrota.

El sábado se enfrentará a Alcaraz, ganador del grupo Jimmy Connors con tres victorias en tres partidos, que este viernes recibió el trofeo de N.1 de 2025, al haber asegurado terminar el año en el trono de la ATP.

La otra semifinal enfrentará al número 2 y defensor del título, Jannik Sinner, contra el australiano Alex De Minaur (séptimo), quien se clasificó por sorpresa con una sola victoria en tres partidos.

- Zverev, muy frágil -

En el cierre de la fase de grupos Auger-Aliassime hizo sucumbir a Zverev, incapaz de convertir sus cuatro puntos de quiebre, para caer al término de un partido donde ambos jugadores mostraron zonas de fragilidad.

"Llegar a las semifinales del Masters es algo importante para mí y para mi equipo. Desde que llegué aquí, nada ha sido fácil, pero siempre luché", destacó FAA.

"Será (el sábado) un partido difícil contra el mejor jugador del mundo", subrayó el canadiense, quien ha perdido sus últimos cuatro enfrentamientos contra Alcaraz.

Para Zverev, doble ganador del torneo, esta derrota sella otro año decepcionante: terminará en el tercer lugar mundial, pero con la mitad de puntos que Alcaraz y Sinner, y aún en busca a los 28 años de su primer Grand Slam.

Con los dos grandes favoritos y dos invitados sorpresa en las semifinales, todo parece listo para que Sinner se enfrente a Alcaraz el domingo en la final esperada por todos entre los dos jugadores que han dominado la temporada.

La única certeza es que será el último enfrentamiento de este año entre los dominadores del circuito, ya que Sinner, quien ha perdido cuatro de sus cinco duelos este año contra Alcaraz, no participará en la Final 8 de la Copa Davis, la próxima semana en Bolonia.

- Sinner, implacable en Turín -

También el viernes, Sinner terminó la fase de grupos, al igual que Alcaraz, con un pleno de tres victorias tras su triunfo contra el estadounidense Ben Shelton.

El italiano encadenó su 29ª victoria consecutiva en pista dura bajo techo, su superficie favorita, y su octavo triunfo consecutivo en el Torneo de Maestros, siempre sin perder un set.

En el Inalpi Arena Sinner se mostró intratable ante Shelton, que se complicó las cosas rápido al perder su servicio al inicio del segundo set y no recuperarse mentalmente.

Resistió mejor en el segundo set y llevó a Sinner al desempate antes de sucumbir en el segundo punto de partido de su adversario tras un enésimo error no forzado.

Vencedor sin titubear por 6-3 y 7-6 (7/3), Sinner calificó, como de costumbre, este partido de "muy difícil".

"Ben sirvió muy bien en el segundo set, tuve que esforzarme mentalmente para mantenerme en la lucha", analizó el número 2 del mundo. "Estoy contento con mi partido, muy contento de estar en las semifinales con buena energía. En este final de temporada, intentamos hacer las cosas bien para llegar lo más lejos posible", añadió.

En las semifinales del sábado, se enfrentará en el primer turno a De Minaur, segundo del grupo Jimmy Connors con una sola victoria y un promedio de sets negativo (tres ganados, cuatro perdidos).

En doce enfrentamientos, el italiano siempre ha vencido al séptimo del mundo, incluyendo tres veces este año, dejándole solo un set.

jr/pm/ag