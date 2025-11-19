La campeona Italia vence a Austria y pasa a semifinales en la Copa Davis

<app-viewer-title></app-viewer-title>

Italia, pese a la ausencia de su estrella Jannik Sinner, se clasificó sin ningún problema para semifinales de la Copa Davis al derrotar 2 a 0 a Austria en su pulso de cuartos de final este miércoles en Bolonia.

Después de la victoria de Matteo Berrettini (56º del mundo) ante Jurij Rodionov (177º) por 6-4 y 7-6 (7/4) en el primer duelo de individuales, Flavio Cobolli (22º) dio el segundo y definitivo punto a los anfitriones al pasearse ante Filip Misolic (79º) por 6-1 y 6-3.

En semifinales, Italia, ganadora de la Davis en los dos últimos años, se enfrentará a Bélgica, que el martes eliminó a Francia (2-0).

Los otros dos enfrentamientos de cuartos de final, España-República Checa y Argentina-Alemania, se disputan el jueves.

El equipo italiano contó con el apoyo entusiasta de la grada del Super Tennis Arena de Bolonia, a pesar de la desilusión que había supuesto para la hinchada local la ausencia para esta competición de los dos mejores tenistas del país, Jannik Sinner (2°) y Lorenzo Musetti (8º).

Berrettini, exnúmero 6 mundial caído al puesto 56 actualmente, cumplió su misión en el primer choque de la eliminatoria ante los austríacos.

En 2024, Berrettini había sido el héroe de la victoria italiana al ganar entonces el dobles decisivo en cuartos, además del primer duelo de individuales tanto en semifinales como en la final.

La victoria de Berrettini ante Rodionov este miércoles se vio marcada también por una interrupción de casi media hora debido a un problema con la iluminación del recinto.

En el segundo partido del día, entre los dos números uno de ambos países, Cobolli solo necesitó 1 hora y 5 minutos para imponerse a Milosic, que se vio en todo momento superado por su adversario.

"Estoy muy orgulloso por cómo los chicos han controlado los dos partidos", celebró el capitán del equipo italiano, Filippo Volandri.

Cobolli, de 23 años y que este año ganó sus primeros títulos ATP al triunfar en Hamburgo y Bucarest, se mostró especialmente emocionado con su victoria.

"Es el mejor día de mi vida. Siempre he soñado con llevar esta camiseta y representar a Italia", aseveró.

-- Resultados de cuartos de final de la Copa Davis

- Martes:

Bélgica derrotó a Francia 2 - 0

Raphael Collignon (BEL) a Corentin Moutet (FRA) 2-6, 7-5, 7-5

Zizou Bergs (BEL) a Arthur Rinderknech (FRA) 6-3, 7-6 (7/4)

- Miércoles:

Italia derrotó a Austria 2 - 0

Matteo Berrettini (ITA) a Jurij Rodionov (AUT) 6-3, 7-6 (7/4)

Flavio Cobolli (ITA) a Filip Misolic (AUT) 6-1, 6-3

- Jueves:

España - República Checa

Argentina - Alemania

dga-chc/dar/cpb/dr/raa/