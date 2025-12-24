Suspensión de tenista dominicano Maikel Villalona, por amaño de partidos, mancha el tenis local

La Federación Dominicana de Tenis invierte en la educación de los jugadores y de los árbitros para luchar contra los amaños de partidos. ( CARLOS SÁNCHEZ G. )

Otro caso más que mancha el tenis dominicano: la suspensión por cuatro años y medio del joven jugador Maikel Villalona por cometer infracciones del Programa Anticorrupción del Tenis (TACP, siglas en inglés).

No es el único jugador, existen más, según informó el presidente de la Federación Dominicana de Tenis, Persio Maldonado.

Sobre el tenista de 21 años pesa ahora una suspensión de cuatro años y medio. No podrá acceder a ningún club o cancha de tenis de la Federación. "Cuando tú ves que te ponen la sanción es inapelable porque normalmente hay demasiados elementos probatorios", dijo el federado.

Tampoco podrá participar en partidos de la Federación Internacional de Tenis (ITF, en inglés) ni de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), ni como jugador ni como posible árbitro, si fuera el caso.

Este nuevo golpe se une al de varios árbitros de tenis, también dominicanos, en un año negativo de falta de deportividad en distintas áreas del deporte.

En lo que se investiga la acusación, los lanzadores de Grandes Ligas, Enmanuel Clase y Luis Ortiz deberán acudir a juicio por alegados amaños de apuestas.

Según el reporte, publicado por la agencia EFE, la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés), Villalona fue acusado el pasado 15 de octubre de cometer cinco faltas del código anticorrupción:

-Manipulación del resultado,

-Recepción de dinero

-y omisión de denunciar una estrategia corrupta, en relación con un partido de dobles del ITF World Tennis Tour disputado en 2022.

"Desgraciadamente ese es un caso nuevo que tenemos y la verdad que es una actitud viciosa incorregible", dijo Maldonado.

Al jugador también se le responsabilizó de no cooperar con una investigación de la ITIA al hacer caso omiso a cinco solicitudes distintas para ser entrevistado a principios de 2025.

Este año tres árbitros corrieron con el mismo infortunio antes que Villalona. El juez de silla, Luis Rodríguez, Antonio Sosa y Wellington López fueron sancionados por la ITIA al cometer infracciones del TACP.

Labor de Federación

Tanto a árbitros como a jugadores jóvenes, la Fedotenis insiste en el juego limpio. No siempre se dejan conducir y en ocasiones de alguna manera se dejan influenciar.

"Hay gente también pescando en esas debilidades, gente que no tiene la consistencia y entonces lo contactan y se aprestan para arreglar juegos, para manipular resultados", explicó Maldonado.

Villalona tenía la posibilidad de jugar en el país los eventos que monta la Fedotenis, que realiza torneos por 14 semanas.

Influencia externa Estudios refieren que en ocasiones el atleta muchas veces es influenciado por personas ajenas al deporte. Y en advertir sobre eso ha trabajado la Fedotenis. "Como hay tantos torneos, pues la gente con las apuestas pues andan captando este tipo de muchacho que se pueda prestar a esto y lamentablemente pues a veces no miden la consecuencia y siempre tienen el criterio del crimen perfecto, de creer que no los van a descubrir", dijo Maldonado.