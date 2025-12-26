Jack Draper se baja del Abierto de Australia

El número uno del tenis británico, Jack Draper, anunció el viernes que no jugará el Abierto de Australia 2026 en enero, porque continúa recuperándose de una lesión en un brazo.

Draper, décimo jugador del mundo, no ha vuelto a jugar desde que se retiró del Abierto de Estados Unidos en agosto por una contusión ósea en el brazo izquierdo.

"Es una decisión realmente difícil, obviamente, ya que el Abierto de Australia es un Grand Slam, uno de los torneos más importantes de nuestro deporte", dijo Draper en un video publicado en las redes sociales.

"Sin embargo, he tenido esta lesión durante mucho tiempo, estoy en las últimas etapas de la recuperación y volver a la cancha para jugar partidos a cinco sets tan pronto no me parece una decisión inteligente en este momento, ni para mí ni para mi carrera", agregó.

Ganó su primer Masters 1000

Antes de la lesión, Draper había disfrutado del mejor año de su carrera, en el que ganó su primer título Masters 1000 en Indian Wells, en California, e ingresó por primera vez en el Top 10 del ranking mundial.

