Las principales "Batallas de los Sexos" en el tenis antes del Sabalenka-Kyrgios

Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios en la presentación de la "Batalla de los Sexos" ( AFP )

Desde la victoria fundacional de Billie Jean King contra Bobby Riggs en 1973 hasta el partido que enfrentará este domingo en Dubái al australiano Nick Kyrgios contra la número uno mundial Aryna Sabalenka, la historia del tenis ha estado marcada por varias "Batallas de los Sexos" en diferentes contextos.

- Mayo de 1973: "la masacre del Día de la Madre" -

Ganador de Wimbledon en 1939 y de dos US Open (1939 y 1941), el ex número uno mundial Bobby Riggs, fallecido en 1995, también fue un campeón de la provocación.

"Ninguna jugadora en activo podría jamás vencer a un retirado", fanfarroneaba el estadounidense tras haber puesto fin a su carrera profesional en 1969.

La australiana Margaret Court fue la primera en aceptar el desafío, el 13 de mayo de 1973 con motivo del Día de la Madre. Aunque ese año ganó sus tres últimos Grand Slam, la diestra de 30 años no logró desmentir a Riggs (55 años entonces), que ganó 6-2 y 6-1 en Ramona (California) en un partido que él mismo apodó inmediatamente la "masacre del Día de la Madre".

- Septiembre de 1973: la pionera BJK -

Cuatro meses después del descalabro de Margaret Court, otra estrella del tenis consiguió la venganza: la estadounidense Billie Jean King (29 años) derrotó a Riggs 6-4, 6-3 y 6-3 en la más célebre "Batalla de los Sexos" de la historia del tenis.

Disputado en Houston (Texas) ante más de 30.000 personas y seguido por más de 90 millones de telespectadores, el encuentro del 20 de septiembre de 1973 fue un gran foco de atención para las jugadoras, que reclamaban ganar tanto dinero como sus homólogos masculinos.

Billie Jean King era la figura principal de este movimiento por la paridad y acababa de fundar la WTA (Women's Tennis Association).

Tres años antes, BJK y otras ocho jugadoras, apodadas las "Original Nine", habían desafiado a las autoridades del tenis creando las Virginia Slims Series, un circuito femenino profesional y autónomo con premios más altos que los de los torneos tradicionales.

"Nos habría hecho retroceder 50 años si no hubiera ganado este partido", opinó la estadounidense tras su victoria contra Riggs.

"Más que por la gloria, era importante vencerlo por el cambio social y por la forma en la que el público y el deporte veían a las jugadoras", agregó.

En 2017, se estrenó una película inspirada en este duelo ("Battle of the Sexes"), con Emma Stone en el papel de Billie Jean King y Steve Carell en el de Riggs.

- Septiembre de 1992: "la batalla de los campeones" -

Diecinueve años después de su derrota contra BJK, Riggs participó esta vez como comentarista de televisión en la lucrativa "Batalla de los campeones" entre los estadounidenses Jimmy Connors (40 años) y Martina Navratilova (35 años).

"Tendrá más presión porque el problema del ego es más importante en los hombres", opinó la exnúmero uno mundial un mes antes del duelo.

Este partido fue un "negocio" más que una oportunidad de revancha para los hombres, estimó por su parte Connors, bien consciente de que el ganador se llevaría un cheque de 500.000 dólares.

El 25 de septiembre de 1992, el hombre con 109 títulos, un récord que sigue vigente en 2025, se impuso 7-5 y 6-2 contra la exnúmero uno mundial en un hotel-casino de Las Vegas.

Siete años antes, Navratilova y su compañera de dobles Pam Shriver habían ganado otra "batalla de los sexos" al derrotar 6-3, 6-2 y 6-4 a la pareja formada por Bobby Riggs (entonces de 67 años) y el estadounidense Vitulas Gerulaitis.

Este último había sostenido anteriormente que el dominio de Navratilova en el circuito femenino se explicaba por el hecho de que "el 95% de las mujeres no saben jugar" al tenis.

Más recientemente, las hermanas Venus y Serena Williams (contra el alemán Karsten Braach en 1998 en Melbourne) y la belga Justine Henin (contra Yannick Noah en 2003 en Bruselas) perdieron partidos de exhibición contra hombres.

