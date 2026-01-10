Aryna Sabalenka logra su tercera final al hilo en Brisbane previo al Abierto de Australia

Aryna Sabalenka de Bielorrusia devuelve un balón durante su partido de semifinales individuales femeninas contra Karolina Muchova de la República Checa en el torneo internacional de tenis de Brisbane en Brisbane el 10 de enero de 2026. ( WILLIAM WEST / AFP )

Aryna Sabalenka venció este sábado a Karolina Muchova en dos sets y jugará su tercera final consecutiva del Abierto de Brisbane, una semana antes del Abierto de Australia.

Sabalenka mostró un gran nivel ante la talentosa jugadora checa, quien había ganado sus últimos tres enfrentamientos y llegaba al partido como una de las pocas jugadoras con un historial favorable contra la número uno del mundo.

Pero Sabalenka demostró su clase y potencia al romper el servicio de Muchova una vez en cada set, para llevarse la semifinal por 6-3 y 6-4 en 89 minutos.

"Esto es realmente importante de cara a Melbourne, para alcanzar ese nivel y jugar grandes partidos contra grandes rivales. Así que estoy muy contenta con mi rendimiento hasta ahora", dijo la tenista bielorrusa de 27 años.

A partir del 18 de enero, Sabalenka aspira a ganar su tercer Abierto de Australia en cuatro años, mientras en Brisbane se enfrentará a la cuarta cabeza de serie, Jessica Pegula, o a la ucraniana Marta Kostyuk en la final del domingo.

Un 2025 exitoso

La temporada 2025 fue, sin duda, una de las campañas más destacadas en la carrera de Aryna Sabalenka, consolidándola como la jugadora más dominante del circuito femenino: terminó como la número uno del mundo, siendo el segundo año consecutivo que cierra la temporada en la cima y defendió con éxito su título en el US Open y se coronó campeona, sumando su cuarto título de Grand Slam.

Sabalenka fue finalista en el Australian Open y en Roland Garros, mientras que en Wimbledon fue Semifinalista tras una intensa lucha en césped contra rivales de nivel mundial.

Su récord global de partidos fue 63 victorias y 12 derrotas, la mejor marca de la temporada en la WTA.

Sabalenka rompió el récord histórico de dinero ganado en una sola temporada en el circuito femenino, al acumular US$15 millones en premios. Este total supera el anterior récord establecido por Serena Williams en 2013.