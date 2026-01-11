×
Sabalenka derrota Kostyuk y gana el torneo de Brisbane

Kostyuk, número 26 del mundo, no pudo superar a Sabalenka y su servicio también falló.

    Expandir imagen
    Sabalenka derrota Kostyuk y gana el torneo de Brisbane
    Aryna Sabalenka (AFP)

    La número uno del tenis mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka, ganó este domingo el torneo de Brisbane frente a la ucraniana Marta Kostyuk.

    Sabalenka se impuso por 6-4 y 6-3 a Kostyuk en apenas 78 minutos.

    "Cada día sales a la pista a demostrar tu nivel, y creo que esta semana lo hice realmente bien", dijo Sabalenka, quien conquistó el título sin ceder un solo set.

    La victoria es un buen augurio para su participación la semana que viene en el Abierto de Australia. "Estaré allí, luchando", aseguró.

    "Haré cuanto pueda para llegar lo más lejos posible", dijo, "y para hacerlo un poco mejor que el año pasado, ese es mi objetivo".

    En 2025 perdió en la final del Abierto australiano frente a Madison Keys, después de haber sido campeona de este torneo en 2023 y 2024.

    Le falló el servicio a Kostyuk

    En Brisbane, Kostyuk, número 26 del mundo, no pudo superar a Sabalenka y su servicio también falló.

    Como hacen muchas tenistas ucranianas, Kostyuk se negó a dar un apretón de manos a su rival bielorrusa tras la victoria y mencionó el conflicto en su país.

    "Juego cada día con un dolor en el corazón y hay miles de personas que ahora están sin luz ni agua caliente", dijo. "Hay menos 20 grados afuera y es muy doloroso vivir esta realidad cada día".

    RELACIONADAS
    • Precisamente, otra tenista ucraniana conquistó el otro torneo WTA disputado en la semana previa al Abierto de Australia: a sus 31 años, la veterana Elina Sitolina parece vivir una segunda juventud y derrotó a la china Wang Xingu por 6-3 y 7-6 (8/6) para levantar el 19º título de su carrera.

    acd/dh/pc/erl/mcd

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.