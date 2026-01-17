A los 45 años, Venus Williams está "lista para el desafío" del Abierto de Australia

La siete veces campeona de Grand Slam Venus Williams dijo este sábado que está "lista para el desafío" de convertirse a sus 45 años en la mujer de mayor edad en jugar en el Abierto de Australia.

La legendaria tenista estadounidense regresa a Melbourne Park por primera vez en cinco años y se mostró agradecida por la oportunidad de demostrar que aún tiene lo necesario para competir al más alto nivel.

Tras recibir una invitación especial, la ex número uno del mundo, actualmente en el puesto 576 del ranking, empezará su periplo enfrentando a la serbia Olga Danilovic, número 68, en la primera ronda el domingo.

Williams ha jugado de forma esporádica en los últimos años y perdió en la primera fase de sus dos torneos de preparación.

"Estoy muy, muy agradecida por la oportunidad que me brinda Tennis Australia", declaró.

"He recibido muchísimo apoyo en los torneos previos, al caminar por la ciudad y en todas partes. Mi deseo es jugar lo mejor posible", añadió.

Cinco veces campeona de Wimbledon, Williams fue finalista del Abierto de Australia en individuales en 2003 y 2017, y ganó el título de dobles en cuatro ocasiones junto a su hermana Serena.

"Tengo recuerdos increíbles aquí. Me encantan los desafíos, así que estoy lista para el desafío", anticipó.