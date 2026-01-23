Fuerte ola de calor provoca la interrupción de los partidos en el Abierto de Australia

El italiano Jannik Sinner se seca la cara entre partidos contra el estadounidense Eliot Spizzirri durante su partido individual masculino en el séptimo día del Abierto de Australia de tenis en Melbourne el 24 de enero de 2026, mientras las temperaturas suben considerablemente. ( DAVID GRAY / AFP )

El intenso calor que azota este sábado a Melbourne llevó a los organizadores del Abierto de Australia a interrumpir los partidos para proteger la salud de los jugadores, de acuerdo con el protocolo por altas temperaturas.

Al momento de la suspensión, a las 2:30pm hora local (11:30 pm del viernes, hora dominicana) , la temperatura era de 35 grados celsius y debía seguir aumentando hasta alcanzar los 40 °C hacia las 5:00 pm de Australia, según los servicios meteorológicos de la ciudad.

El partido entre el vigente campeón, el italiano Jannik Sinner y el italiano Eliot Spizzirri fue interrumpido durante la mitad del tercer set a causa de las altas temperatura.

Sinner, con el marcador en contra después de perder el primer set 6-4, ganar el segundo 3-6 y tener el resultado adverso en el tercero (3-1), con dificultades para moverse por los calambres, acudió al juez de silla que determinó parar el duelo y cerrar el techo.

La situación provocó que la organización adelantara media hora el programa de la jornada. Aún así, las condiciones siguen siendo duras.

El protocolo indica que el árbitro puede suspender u ordenar una pausa para que los jugadores se refresquen y que los tenistas pueden solicitar un tiempo de diez minutos para hidratarse y cambiarse.

Sinner acusó mucho calor de forma muy notoria, y el partido se le había puesto cuesta arriba. Una vez cerrado el techo del la Rod Laver Arena el partido pudo continuar por unos minutos más.

No hay alerta general

Si bien los organizadores del torneo decidieron suspender los partidos por precaución, no se emitió ninguna alerta para los habitantes de la ciudad.

La jornada del sábado está dedicada a la segunda y última parte de los octavos de final de los cuadros individuales masculino y femenino.

Tres de esos partidos estaban en curso al momento de la interrupción: Jannik Sinner y Eliot Spizzirri igualaban a un set por lado; Lorenzo Musetti y Tomas Machac disputaban el quinto set; y Linda Noskova y Wang Xinyu estaban 2-2 en el primer set.

Los encuentros Sinner-Spizzirri y Musetti-Machac, en las canchas Rod Laver y John Cain, solo fueron suspendidos brevemente, el tiempo necesario para cerrar los techos retráctiles.

El partido entre Valentin Vacherot y Ben Shelton, en la Margaret Court Arena, se retrasó ligeramente y también comenzó bajo techo.

Varios partidos de dobles y de juveniles también estaban en disputa y fueron interrumpidos.