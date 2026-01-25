×
Abierto de Australia
Abierto de Australia

Ucraniana Svitolina elimina a la rusa Andreeva en octavos de Melbourne

Sumó este domingo su novena victoria consecutiva

    Expandir imagen
    Ucraniana Svitolina elimina a la rusa Andreeva en octavos de Melbourne
    La ucraniana Elina Svitolina celebra tras ganar el partido de cuarta ronda femenino contra la rusa Mirra Andreeva en la octava jornada del Abierto de Australia 2026, en Melbourne (Australia), el 25 de enero de 2026. (EFE / JOEL CARRETT)

    La ucraniana Elina Svitolina (N.12 de ranking WTA) derrotó este domingo a la rusa Mirra Andreeva (7ª) para alcanzar los cuartos de final del Abierto de Australia, donde se enfrentará el martes con la N.3 del mundo, Coco Gauff.

    Superada en dos sets por la joven rusa en su único duelo precedente, en Indian Wells 2025, Svitolina se cobró la revancha (6-2, 6-4) contra la semifinalista de la edición 2024 de Roland Garros.

    Aún invicta en 2026, la ucraniana sumó este domingo su novena victoria consecutiva y prosigue así su inercia ganadora tras conquistar el WTA 250 de Auckland a comienzos de enero.

    Svitolina, que llegó a ser N.3 del mundo, ha ganado uno y perdido dos de sus enfrentamientos con Gauff.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.