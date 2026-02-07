Hardt y Bertran aseguran permanencia de República Dominicana en el Grupo Mundial II de Copa Davis

Los jugadores dominicanos celebran su triunfo de este sábado 7 de febrero de 2026 en el torneo de Copa Davis disputado en el Parque del Este, municipio Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

La selección dominicana de tenis aseguró su permanencia en el Grupo Mundial II de la Copa Davis, tras imponerse en el partido de dobles que definió la serie frente a Letonia, disputada en la cancha central del Centro Nacional de Tenis del Parque del Este este sábado.

La jornada sabatina se decidió en el único encuentro de dobles, donde la dupla nacional compuesta por Nick Hardt y Peter Bertran superó con autoridad al binomio letón integrado por Robert Strombachs y Karlis Ozolins, sellando la victoria definitiva para el equipo dominicano.

Hardt y Bertran dominaron el compromiso en 1 hora y 34 minutos de juego, destacándose por su alto rendimiento con el servicio.

La pareja criolla convirtió en puntos el 78 % de sus primeros servicios, lo que les permitió controlar los intercambios y marcar el ritmo de un partido de mucha velocidad, acumulando 77 puntos totales que aseguraron el triunfo que dio la ventaja definitiva a República Dominicana en la serie.

Este resultado completó el 3-0 global sobre Letonia, luego de las victorias de Roberto Cid y Nick Hardt en la jornada inicial de sencillos, que colocaron al conjunto dominicano en posición favorable desde el primer día de competencia.

La clasificación en estos play-offs del Grupo Mundial II de la Copa Davis garantiza que República Dominicana mantendrá su lugar en esta fase del torneo, asegurando su continuidad en el circuito internacional por equipos.

La selección dominicana enfrentará en septiembre de este año a una escuadra aún no determinada y que está en la fase de eliminatoria del Grupo I Mundial.

La serie se disputó en el Parque del Este en un ambiente de entusiasmo y respaldo del público presente, que acompañó al equipo nacional durante toda la confrontación.

El equipo nacional cuenta con el respaldo de Wilson, Ekatex, El Nuevo Diario, Creso y el Hotel Jaragua como patrocinadores oficiales del evento.