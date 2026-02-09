Serena Williams allana el camino para su regreso al tenis, pero aún no tiene un plan oficial

Serena Williams se une al grupo de ex atletas que han adquirido acciones o comprado equipos de la WNBA, al ser propietaria del nuevo equipo de expansión Toronto Tempo. ( ARCHIVO/ AP )

La superestrella del tenis Serena Williams podría estar de camino a su regreso a las canchas tras ser incluida en la lista de elegibles para el regreso por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis para el próximo 22 de febrero.

Esto ocurre casi seis meses después de que Williams se registrara en la organización de pruebas de drogas deportivas y, desde el lunes, figuraba en la página de reincorporación del sitio web de la ITIA.

Si bien no hay un plan oficial para su regreso, este proceso le ha abierto las puertas si así lo decide.

Cuando se supo el año pasado que Williams se había inscrito para volver a participar en las pruebas de drogas de la ITIA, respondió a sus seguidores en redes sociales: "¡Dios mío, no voy a volver! ¡Esto es una locura!".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/09/ap25062723125282-1-22d03c61-713769d8.jpg Foto del 31 de agosto del 2022, la tenista estadounidense Serena Williams saca ante Anett Kontaveit de Estonia en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. (ARCHIVO/ AP)

Fuera de acción

Williams es una de las competidoras más condecoradas de la historia del deporte, pero no ha competido desde el Abierto de Estados Unidos de 2022.

Se retiró del deporte en 2022 para centrarse en su familia y otros negocios fuera de su carrera tenística. En ese momento, Williams no quiso usar la palabra "retirarse", sino que optó por decir que se estaba alejando del tenis.

Los atletas profesionales que regresan a las pruebas bajo la supervisión de la ITIA deben proporcionar información sobre su paradero, los horarios en los que pueden entregar muestras y su ubicación cuando no asisten a eventos oficiales.

Los atletas que se retiran estando en la lista y deciden regresar más tarde deben estar disponibles para las pruebas durante seis meses antes de que se les permita regresar oficialmente a la competición.

Entre los numerosos galardones de Williams se encuentran 73 títulos (23 Grand Slams), cuatro medallas de oro olímpicas y un récord individual de 858-156.

Sus 23 títulos de Grand Slam en sencillos, son la mayor cantidad en la Era Abierta.

Serena también brilló en dobles, con 14 títulos de Grand Slam junto a su hermana Venus, y fue campeona olímpica en cuatro ocasiones.