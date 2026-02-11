Novak Djokovic renuncia por cansancio al torneo ATP 500 de Doha
Doha era el primer torneo en el que jugaría Djokovic tras perder la final de Abierto Australiano
Novak Djokovic, reciente finalista del Abierto de Australia, no participará en el torneo ATP 500 de Doha (16-21 febrero) como consecuencia de una "importante fatiga", anunciaron este miércoles los organizadores de la prueba.
El N.3 del mundo tenía previsto disputar en Doha su primer torneo tras perder ante Carlos Alcaraz en la final de Melbourne el pasado 1 de febrero, una derrota que impidió que el serbio se convirtiera en el primer tenista de la historia en alcanzar los 25 Grand Slams.
Esta baja también confirma que a sus 38 años, Djokovic concentra sus esfuerzos en los torneos del Grand Slam y los Masters 1000. Su próximo torneo debería ser Indian Wells (4-15 de marzo).
Sí tienen previsto participar en Doha tanto Alcaraz como Jannik Sinner, los dos primeros clasificados del ranking, en lo que será su primer torneo tras Australia.
Su historial en Indian Wells
Novak Djokovic ha tenido una trayectoria muy destacada en el BNP Paribas Open de Indian Wells a lo largo de su carrera, marcado tanto por numerosos títulos como por algunas sorpresas inesperadas.
Su primera aparición notable fue en 2007, cuando fue finalista antes de ganar su primer título en 2008, siendo ese su debut entre los campeones del desierto californiano.
Desde entonces, se ha consolidado como uno de los referentes del torneo con un palmarés que incluye cinco títulos (2008, 2011, 2014, 2015 y 2016).
La época más dominante de Djokovic en Indian Wells se dio entre 2014 y 2016, donde no solo ganó tres títulos consecutivos, sino que también construyó una racha de 20 victorias seguidas en el torneo, un registro que habla de su consistencia en la superficie dura de pista lenta.
Durante esos años, derrotó a rivales de alto nivel para consolidarse como el máximo favorito, con victorias memorables en finales como la de 2014 contra Roger Federer (3–6, 6–3, 7–6).