De Miñaur y Auger-Aliassime pasan a cuartos en torneo ATP de Róterdam

El canadiense Auger-Aliassime, campeón en Rotérdam en 2022, se enfrentará a otro jugador local en cuartos de final

    De Miñaur y Auger-Aliassime pasan a cuartos en torneo ATP de Róterdam
    Felix Auger Aliassime golpea la pelota de revés en un partido del ATP Róterdam del 2026. (SYLVAIN THOMAS / AFP)

    El australiano Alex De Miñaur, primera cabeza de serie, y el canadiense Félix Auger-Aliassime, segundo favorito, se clasificaron sin dificultad este jueves a cuartos de final del torneo ATP 500 de Róterdam.

    De Miñaur, octavo del mundo, se deshizo del veterano suizo Stan Wawrinka, exganador del torneo, por 6-4, 6-2 y se enfrentará en cuartos al neerlandés Botic van de Zanschulp (65º), que eliminó al griego Stefanos Tsitsipas por 6-4, 7-6 (7/4).

    Auger-Aliassime (6º), campeón en Rotérdam en 2022, se enfrentará a otro jugador local en cuartos de final, Tallon Griekspoor (27º), después de apear este jueves al joven serbio Hamad Medjedovic por 6-4, 6-4.

    También se clasificó a cuartos el español Jaume Munar (37º), que dio la sorpresa ante el ruso Karen Khachanov (18º), al que se impuso 7-6 (10/8), 3-6, 6-3, y buscará el pase a semifinales ante el kazajo Alexander Bublik (10º).

    -- Resultados del jueves en el torneo ATP 500 de Rotérdam:

    - Segunda ronda:

    • Alex De Miñaur (AUS/N.1) derrotó a Stanislas Wawrinka (SUI) 6-4, 6-2
    • Botic van de Zandschulp (NED) a Stefanos Tsitsipas (GRE) 6-4, 7-6 (7/4)
    • Ugo Humbert (FRA) a Guy den Ouden (NED) 6-4, 6-3
    • Jaume Munar (ESP) a Karen Khachanov (RUS/N.5) 7-6 (10/8), 3-6, 6-3
    • Alexander Bublik (KAZ/N.3) a Jan-Lennard Struff (GER) 7-6 (7/2), 4-6, 6-3
    • Felix Auger-Aliassime (CAN/N.2) a Hamad Medjedovic (SRB) 6-4, 6-4

