Victoria Mboko llega a la final de Doha y se asegura ser Top-10 con 19 años

Mboko en acción durante el un partido del circuito profesional femenino. ( FUENTE EXTERNA )

La tenista canadiense Victoria Mboko se aseguró ingresar por primera vez en el Top-10 del mundo a sus 19 años, después de clasificarse este viernes a la final del WTA 1000 de Doha.

Tras darse a conocer con su sorprendente victoria en el WTA 1000 de Montreal en el verano boreal de 2025, la actual número 13 del mundo se impuso este viernes 6-3, 6-2 a la letona Jelena Ostapenko (24ª), finalista del torneo catarí de 2016 y 2025.

Nacida en Estados Unidos pero criada en Toronto junto a sus padres, que huyeron de la República Democrática del Congo en 1999, Mboko se enfrentará el sábado por el título con la ganadora del duelo entre la griega Maria Sakkari (52ª) y la checa Karolina Muchova (19ª).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/ap25219819888941-0c0514cf.jpg Victoria Mboko ha mostrado una gran destreza, rapidez y agilidad en sus movimientos en la cancha. (FUENTE EXTERNA)

Sakkari llega con fuerza a semifinales tras eliminar a la número dos del mundo, Iga Swiatek.

Luego de batir a otra prometedora jugadora, la rusa Mirra Andreeva, en octavos de final, y después a la reciente campeona del Abierto de Australia, Elena Rybakina (3ª), en cuartos, la canadiense logró por vez primera eliminar a dos jugadoras del Top-10 en un mismo torneo.

Mboko ha superado las cuatro semifinales que ha disputado en el circuito de la WTA. El sábado tratará de ganar su tercer título tras Montreal y el WTA 250 de Hong Kong a comienzos de noviembre.

Carrea meteórica

Desde las categorías sub-12 mostró condiciones técnicas y físicas por encima del promedio, lo que la llevó a integrarse rápidamente a los programas de desarrollo de alto rendimiento en Canadá.

En el circuito junior de la ITF, Mboko dio un salto importante en 2022 y 2023, compitiendo en torneos de Grand Slam juvenil como US Open y Australian Open, donde acumuló experiencia frente a las mejores jugadoras de su generación.

Durante esa etapa consiguió varios títulos ITF juveniles y se consolidó dentro del top 10 del ranking mundial junior, destacándose por su potente servicio y agresividad desde el fondo de la cancha.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/big-read-victoria-mboko-header-8a18343c.jpg Una de las fortalezas de Mboko, es su potente saque. (FUENTE EXTERNA)

Sus estadísticas en la categoría mostraron un alto porcentaje de puntos ganados con el primer saque y una notable capacidad para cerrar partidos en sets corridos.

Ya en el profesionalismo, Mboko comenzó a disputar torneos ITF W15 y W25 desde 2023, sumando victorias importantes y escalando posiciones en el ranking WTA.

En sus primeras temporadas logró finales y títulos en el circuito menor, elevando su porcentaje de triunfos por encima del 65 % en partidos profesionales iniciales.

Su progresión constante, fortaleza mental y capacidad atlética la proyectan como una de las figuras emergentes del tenis canadiense, siguiendo la senda de éxito que el país ha construido en la última década en el circuito femenino.