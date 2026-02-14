×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Róterdam
Róterdam

Auger-Aliassime y De Miñaur se jugarán el título en Róterdam

Alex De Miñaur es el primer jugador en la historia del torneo en alcanzar tres finales consecutivas

    Expandir imagen
    Auger-Aliassime y De Miñaur se jugarán el título en Róterdam
    Felix Auger Aliassime (AFP)

    <app-viewer-title></app-viewer-title>

    Félix-Auger-Aliassime, segundo cabeza de serie y N.6 del mundo, se clasificó este sábado a la final del ATP 500 de Róterdam tras derrotar al kazajo Alexander Bublik (N.10 del mundo) 6-1, 6-2 en menos de una hora.

    El domingo, el canadiense, vencedor del torneo neerlandés en 2022, se medirá con el australiano Alex de Miñaur, octavo jugador mundial, que había cortado el paso horas antes al francés Ugo Humbert 6-4, 6-3.

    El australiano, de 26 años, es el primer jugador en la historia del torneo en alcanzar tres finales consecutivas.

    El número ocho espera que a la tercera sea la vencida en Róterdam, tras perder las dos últimas finales ante Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, respectivamente. Los dos primeros del ranking mundial no están en la ciudad neerlandesa este año.

    bnl/fbx/iga

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.