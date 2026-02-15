×
Fritz y Shelton chocarán en la final del Abierto de Dallas de tenis

Fritz acumuló 22 aces para ganarse la plaza el domingo en su vigésima final en el circuito ATP

    Fritz y Shelton chocarán en la final del Abierto de Dallas de tenis
    Ben Shelton (AFP)

    Taylor Fritz y Ben Shelton, los dos primeros tenistas estadounidenses del ranking mundial, se citaron este sábado para la final del Abierto de Dallas, de categoría ATP 500.

    Fritz, número siete mundial, necesitó de dos tiebreaks para superar en su semifinal del sábado al veterano jugador croata Marin Cilic por 7-6 (7/5) y 7-6 (7/3).

    Detalles sobre los jugadores y sus récords en el torneo

    Primer sembrado del torneo, Fritz acumuló 22 aces para ganarse la plaza el domingo en su vigésima final en el circuito ATP, donde perseguirá su undécimo título.

    Su rival será su joven compatriota Ben Shelton, número nueve de la ATP, que se deshizo del canadiense Denis Shapovalov, vigente campeón en Dallas, por 4-6, 6-4 y 7-6 (7/4).

    • Shelton, que buscará su cuarto título de ATP, tiene un registro de 1-1 en su rivalidad con Fritz.

