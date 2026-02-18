Carlos Alcaraz y Jannik Sinner ya están en cuartos del Abierto de Catar

El español Carlos Alcaraz (derecha) estrecha la mano del italiano Jannik Sinner tras su partido de exhibición en el Inspire Arena de Incheon, Corea del Sur, el 10 de enero de 2026. ( JUNG YEON-JE / AFP )

El español Carlos Alcaraz, número uno mundial, se clasificó este miércoles a cuartos de final del Abierto de Catar tras vencer al francés Valentin Royer (60º), horas después de que el italiano Jannik Sinner (2°) hiciese lo propio ante el australiano Alexei Popyrin (53º).

El murciano de 22 años, que se convirtió en el hombre más joven en completar el Career Grand Slam al conquistar el Abierto de Australia a comienzos de febrero, encadenó su novena victoria consecutiva tras imponerse 6-2, 7-5.

"Hubo momentos en los que pensé en un tercer set, no voy a mentir, pero obviamente era solo una pequeña parte de mi mente la que pensaba en eso", dijo Alcaraz, que se había visto con un 5-2 en contra en el segundo set.

"El resto estaba trabajando para encontrar soluciones, para encontrar de nuevo el camino correcto", añadió Carlitos, que buscará el pase a semifinales ante el ruso Karen Khachanov (17°).

Sinner, que disputa su primer torneo desde que perdió ante Novak Djokovic en las semifinales de Australia, se impuso con comodidad por 6-3, 7-5 a Popyrin y se medirá con el checo Jakub Mensik (16°) en cuartos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/18/afp2026021797x94dev1highrestennisqatatp-ffbccd47.jpg El ruso Andrey Rublev devuelve el balón al holandés Jesper De Jong durante su partido individual masculino en el Abierto de Qatar en Doha el 17 de febrero de 2026. (KARIM JAAFAR / AFP)

Versión 2026

El Qatar ExxonMobil Open 2026, torneo de categoría ATP 500 que se disputa del 16 al 21 de febrero en Doha sobre pista dura, ha reflejado la profundidad y nivel competitivo del circuito masculino en el inicio de la temporada.

Entre los cabezas de serie, jugadores como Andrey Rublev, campeón defensor, avanzaron con triunfos sólidos —Rublev superó por 6-2, 6-4 a Fabian Marozsan en su segundo partido— mientras que Karen Khachanov, ganador en 2024, selló su pase a cuartos tras imponerse 6-2, 4-6, 6-4 ante Marton Fucsovics en un encuentro que exigió resistencia física y mental.

Por su parte, el checo Jakub Menšík también se metió en la última ronda de los ocho mejores con un claro 6-3, 6-2 sobre Zhang Zhizhen, y Jiri Lehecka avanzó cómodamente con un 6-2, 6-1 frente a Zizou Bergs.

En contraste, el cuarto favorito Daniil Medvedev fue eliminado en segunda ronda tras caer 6-3, 6-4 ante Stefanos Tsitsipas, lo que añadió dramatismo a las eliminaciones tempranas entre figuras de renombre.