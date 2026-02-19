Carlos Alcaraz remonta ante Khachanov y se mete en semifinales del Abierto de Catar

Carlos Alcaraz celebra un punto durante un partido de la ATP este año. ( FUENTE EXTERNA )

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, remontó un set en contra ante el ruso Karen Khachanov este jueves y se clasificó a semifinales del Abierto de Catar.

El tenista español, de 22 años, encadenó su décima victoria consecutiva tras haberse convertido, con su triunfo en el Abierto de Australia a comienzos de febrero, en el hombre más joven en completar el pleno de títulos de Grand Slam.

Tras derrotar a Khachanov (17°) por 6-7 (3/7), 6-4 y 6-3 en este torneo de categoría ATP 500, Alcaraz se enfrentará ahora a otro tenista ruso, Andrey Rublev, por un puesto en la final de Doha.

Rublev (14°) se impuso en su duelo de cuartos ante el griego Stefanos Tsitsipas por 6-3, 7-6 (7/2).

El italiano Jannik Sinner, número dos del mundo, se enfrenta este jueves al checo Jakub Mensik (16°).

El ganador de ese partido jugará contra Arthur Fils (40°) en semifinales, tras la victoria del francés en sets corridos (doble 6-3) contra el también checo Jiri Lehecka (22°).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/19/australian-open-hasta-45-grados-amenazan-a-alcaraz-y-de-minaur-1b88eead-6fc10071.jpg Carlos Alcaraz devuelve la pelota durante un partido de la ATP este año. (ARCHIVO/ AFP)

Sólido en Catar

Desde que debutó en el torneo de Doha de este año, Alcaraz inició con autoridad su participación en el ATP 500 catarí al enfrentar al francés Arthur Rinderknech en la primera ronda.

El número uno del mundo logró la victoria por parciales de 6-4 y 7-6(5), en un duelo en el que salvó dos bolas de set en el segundo parcial antes de imponerse en el tiebreak, lo que marcó su 150ª victoria en pista dura en el circuito y extendió su impecable inicio de temporada 2026.

Ya en los octavos de final, el español continuó con paso firme al enfrentar a otro francés, Valentin Royer, a quien derrotó por 6-2 y 7-5 sin ceder sets.

En ese encuentro Alcaraz mostró capacidad de reacción tras ir abajo en el segundo parcial, hilvanando una serie de juegos que le permitieron cerrar el duelo y avanzar al cuadro de cuartos de final del torneo en el Khalifa International Tennis and Squash Complex de Doha.

El rendimiento del murciano hasta ese momento reflejaba su alta consistencia en Doha y en la temporada.

Con estos triunfos, Alcaraz no solo avanzó entre los mejores ocho del ATP 500 catarí sino que también reforzó su dominio sobre superficies rápidas, manteniendo un récord perfecto de victorias oficiales en 2026 antes de su partido de cuartos.