Carlos Alcaraz sigue invicto y alcanza la final del Abierto de Doha

Carlos Alcaraz de España en acción contra Andrey Rublev de Rusia durante su partido de semifinales individuales masculino en el torneo de tenis Qatar Open en Doha, Qatar, el 20 de febrero de 2026. ( EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL )

El N.1 del mundo Carlos Alcaraz clasificó a la final del torneo ATP 500 de Doha, en Catar, tras derrotar este viernes al ruso Andrey Rublev (14º), vigente campeón del torneo, por 7-6 (7/3), 6-4.

El tenista español, de 22 años, encadenó su undécima victoria seguida tras ganar el Abierto de Australia a comienzos de febrero, lo que le convirtió en el hombre más joven en haber conquistado los cuatro Grandes.

Alcaraz buscará el sábado el título en la pista dura de Doha ante el ganador de la semifinal que enfrentará este viernes al francés Arthur Fils y al checo Jakub Mensik.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/72c8ad665b32e0081bd3275e1b123ed50414ed62w-390814fa.jpg El español Carlos Alcaraz en acción durante su partido de semifinales de singles masculino contra el ruso Andrey Rublev en el torneo de tenis Open de Qatar en Doha (Qatar) el 20 de febrero de 2026. (EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL)

Terreno desconocido

El tenista español participó por primera vez en Doha el pasado año y no alcanzó la definición; en aquella edición fue eliminado en cuartos de final por Jiri Lehecka, con un marcador de 6-3, 3-6 y 6-4, quedándose a las puertas de las semifinales y, por ende, sin disputar la final.

En 2026, Alcaraz vivió una campaña diferente: después de superar sus primeros partidos en Doha y vencer a rivales como Arthur Rinderknech y Karen Khachanov para meterse en semifinales, acaba de eliminar a Rublev (defensor del título), para asegurarse su primer pase a la final del Qatar ExxonMobil Open en su carrera.

Este recorrido le permitió a Alcaraz demostrar una gran progresión en el torneo: de quedar fuera antes de las rondas decisivas en 2025, a llegar a la final en 2026 como número uno del mundo y con una racha de victorias impresionante en la temporada.