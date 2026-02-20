Carlos Alcaraz sigue invicto y alcanza la final del Abierto de Doha
El tenista español superó al vigente campeón Andrey Rublev y buscará el título tras encadenar once victorias consecutivas
El N.1 del mundo Carlos Alcaraz clasificó a la final del torneo ATP 500 de Doha, en Catar, tras derrotar este viernes al ruso Andrey Rublev (14º), vigente campeón del torneo, por 7-6 (7/3), 6-4.
El tenista español, de 22 años, encadenó su undécima victoria seguida tras ganar el Abierto de Australia a comienzos de febrero, lo que le convirtió en el hombre más joven en haber conquistado los cuatro Grandes.
- Alcaraz buscará el sábado el título en la pista dura de Doha ante el ganador de la semifinal que enfrentará este viernes al francés Arthur Fils y al checo Jakub Mensik.
Terreno desconocido
El tenista español participó por primera vez en Doha el pasado año y no alcanzó la definición; en aquella edición fue eliminado en cuartos de final por Jiri Lehecka, con un marcador de 6-3, 3-6 y 6-4, quedándose a las puertas de las semifinales y, por ende, sin disputar la final.
En 2026, Alcaraz vivió una campaña diferente: después de superar sus primeros partidos en Doha y vencer a rivales como Arthur Rinderknech y Karen Khachanov para meterse en semifinales, acaba de eliminar a Rublev (defensor del título), para asegurarse su primer pase a la final del Qatar ExxonMobil Open en su carrera.
Este recorrido le permitió a Alcaraz demostrar una gran progresión en el torneo: de quedar fuera antes de las rondas decisivas en 2025, a llegar a la final en 2026 como número uno del mundo y con una racha de victorias impresionante en la temporada.