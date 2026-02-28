Medvedev gana el ATP 500 de Dubái por incomparecencia de Griekspoor

El tenista ruso Daniil Medvedev conquistó este sábado el torneo ATP 500 de Dubái sin tener que disputar la final, ya que el ex número 1 del mundo se benefició del abandono por lesión de su rival, el neerlandés Tallon Griekspoor .

Pocas horas antes del inicio de la final, la organización del torneo señaló que el tenista neerlandés (N.25 del ranking) "no está en condiciones de jugar tras un examen médico" que reveló una lesión en la pierna izquierda.

Griekspoor se lesionó al caer al suelo tras un saque en la semifinal del viernes contra el ruso Andrey Rublev (N.18).

Logros de Daniil Medvedev en Dubái

Pese a que esa lesión le limitó los desplazamientos, el neerlandés pudo acabar el partido y se llevó la victoria por 7-5 y 7-6 (8/6), gracias a su potente servicio.

Medvedev (30 años y actual N.11 de la ATP) logra así su segundo título en Dubái y el 23º en su carrera.

dga/ah/mcd/dbh