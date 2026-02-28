×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Tenis

Medvedev gana el ATP 500 de Dubái por incomparecencia de Griekspoor

Griekspoor se lesionó al caer al suelo tras un saque en la semifinal del viernes contra el ruso Andrey Rublev

    Expandir imagen
    Medvedev gana el ATP 500 de Dubái por incomparecencia de Griekspoor
    Daniil Medvedev (FUENTE EXTERNA)

    El tenista ruso Daniil Medvedev conquistó este sábado el torneo ATP 500 de Dubái sin tener que disputar la final, ya que el ex número 1 del mundo se benefició del abandono por lesión de su rival, el neerlandés Tallon Griekspoor.

    Pocas horas antes del inicio de la final, la organización del torneo señaló que el tenista neerlandés (N.25 del ranking) "no está en condiciones de jugar tras un examen médico" que reveló una lesión en la pierna izquierda.

    Griekspoor se lesionó al caer al suelo tras un saque en la semifinal del viernes contra el ruso Andrey Rublev (N.18).

    Logros de Daniil Medvedev en Dubái

    Pese a que esa lesión le limitó los desplazamientos, el neerlandés pudo acabar el partido y se llevó la victoria por 7-5 y 7-6 (8/6), gracias a su potente servicio.

    RELACIONADAS
    • Medvedev (30 años y actual N.11 de la ATP) logra así su segundo título en Dubái y el 23º en su carrera.

    dga/ah/mcd/dbh

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.