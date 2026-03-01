Flavio Cobolli vence a Frances Tiafoe y se consagra campeón del Abierto mexicano

Flavio Cobolli se coronó campeón del Abierto mexicano de Tenis ( AFP )

El italiano Flavio Cobolli se consagró el sábado campeón del Abierto Mexicano de tenis 2026, disputado en el balneario de Acapulco, al vencer en la final al estadounidense Frances Tiafoe en sets corridos 7-6 (7/4) y 6-4.

Cobolli, 20 en el ranking y quinto preclasificado, se impuso a Tiafoe, 28 del mundo y octavo en la siembra, en dos horas y nueve minutos.

"Estoy muy contento porque voy a subir en el ranking, ahora voy a disfrutar con mucha música y mucha fiesta con todo el equipo, y quiero volver con mucha energía para jugar en Indian Wells", comentó Cobolli después de la final.

El italiano y el estadounidense protagonizaron un primer set muy parejo que duró una hora con 11 minutos. Cobolli mostró un mejor estado anímico y antes de llegar al 'tie break' tuvo dos puntos de quiebre a favor, que Tiafoe supo salvar.

La segunda manga parecía tomar un rumbo similar, pero el tenista europeo logró el quiebre en el quinto juego para tomar ventaja de 3-2.

Sin embargo, el europeo manifestó nerviosismo en el octavo juego, incurrió en un par de dobles faltas y concedió tres puntos de quiebre. El norteamericano aprovechó para igualar 4-4.

Cobolli se rehizo en la pista, logró un nuevo quiebre y sacó para partido. En el último juego tuvo un triple punto para campeonato que supo capitalizar para llevarse el título con un categórico saque as.

Este fue el primer triunfo de Cobolli en tres enfrentamientos de por vida ante Tiafoe.

A sus 23 años, Cobolli ganó su tercer título; los dos anteriores los obtuvo en 2025: Hamburgo (500) y Bucarest (250).

Además, el tenista nacido en Florencia se convirtió en el primer campeón italiano en 33 ediciones del Abierto Mexicano.

Este es un torneo de categoría ATP 500, se jugó en las pistas de superficie dura de la Arena GNP y repartió una bolsa de 2,4 millones de dólares.

--Resultado del sábado en la final:

Flavio Cobolli (ITA/N.5) derrotó a Frances Tiafoe (USA/N.8) 7-6 (7/4), 6-4

str/ahg