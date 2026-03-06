Sabalenka estrena anillo en el arranque de un nuevo asalto a Indian Wells

Sin desprenderse de su nuevo anillo de comprometida, la bielorrusa Aryna Sabalenka inició este viernes con triunfo su nueva andadura en Indian Wells (Estados Unidos), uno de los torneos que más se le resisten.

La número uno mundial dio cuenta de la japonesa Himeno Sakatsume (136º) por 6-4 y 6-2 en un duelo de segunda ronda disputado bajo el viento del desierto californiano,

Sabalenka, que no competía desde que perdió la final del Abierto de Australia ante Elena Rybakina, notó la inactividad especialmente en el primer set frente a una rival proveniente de la fase de clasificación.

En la primera manga, Sabalenka sólo pudo romper el servicio de la jugadora asiática en el juego inicial pero en la segunda encontró el camino más despejado para zanjar el triunfo en 70 minutos.

"Estoy muy contenta con el nivel al que jugué. No había jugado desde hace un tiempo", se felicitó ante la prensa.

Su prometido, el empresario brasileño Georgios Frangulis, celebró la victoria en la tribuna vistiendo una camiseta de la superestrella NBA Giannis Antetokounmpo.

La bielorrusa no se quitó en ningún momento el anillo de compromiso que Frangulis le entregó el martes, en una pedida de mano en el llamado "Paraíso del tenis".

"Me sorprendió, aunque de alguna manera ya lo sabía. Tenía el presentimiento de que iba a pasar aquí. Pero aun así consiguió sorprenderme. Fue un momento especial", relató Sabalenka.

El anillo "es muy cómodo", describió. "Verificamos dos veces si existía alguna posibilidad de perder el diamante, y no la hay, así que me sentí bastante segura llevando este anillo".

"Es cómodo, brilla mucho. Espero que mi oponente se distraiga con este diamante y que eso juegue a mi favor", dijo sonriendo.

Además de sus planes de boda, Sabalenka está concentrada también en la consecución de uno de los trofeos que se le resisten en pista rápida.

La número uno dejó escapar el título el año pasado frente a la adolescente rusa Mirra Andreeva y en 2023 también perdió otra final ante Rybakina.

Su siguiente rival será la rumana Jaqueline Cristian o la australiana Maya Joint.

Osorio ante Jovic

Tras Sabalenka fue el turno de la estadounidense Coco Gauff, que tuvo que apretar los dientes para derrotar a la uzbeka Kamilla Rakhimova por 6-3 y 7-6 (7/5).

Gauff, cuarta sembrada, levantó un 5-2 en contra en el segundo set para evitar que el duelo se prolongara al desempate.

En otros partidos tempranos, la adolescente canadiense Victoria Mboko, que disputa su primer torneo como top 10 de la WTA, venció a la australiana Kimberly Birrell por 6-4, 7-6 (7/5).

Por su parte, la británica Emma Raducanu, vigesimoquinta cabeza de serie, superó a la rusa Anastasia Zakarova por 6-1 y 6-3.

La española Jessica Bouzas, de su lado, fue apeada por la checa Linda Nosková con un doble 6-3.