El invicto Alcaraz barre a Ruud y avanza a cuartos de Indian Wells

Carlos Alcaraz en acción durante un partido de la ATP. ( ARCHIVO/ AFP )

Alargando su imbatibilidad este año, el español Carlos Alcaraz derrotó este miércoles al noruego Casper Ruud y se metió en los cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells.

El número uno mundial se impuso a Ruud (13º) por 6-1 y 7-6 (7/2) en una hora y 30 minutos.

Alcaraz, dos veces campeón de Indian Wells (2023 y 2024), se medirá en cuartos con otro antiguo ganador en el desierto californiano, Cameron Norrie.

El británico, triunfador en 2021, ha derrotado a Alcaraz en tres de sus ocho duelos, incluido el último de ellos, en octubre pasado en el Masters 1000 de París.

El miércoles, Alcaraz también se medía con un viejo conocido, Casper Ruud, el rival frente al que alzó su primer trofeo de Masters 1000 (Miami, 2022) y Grand Slam (US Open, 2022).

Control desde el principio

El primer set fue de total dominio del español frente a un errático Ruud, que cometió 13 fallos no forzados por cuatro de Alcaraz.

Tras despachar la primera manga en 37 minutos, Alcaraz encontró más resistencia en la segunda pero fue capaz de zanjar el duelo sin ceder una sola oportunidad de break.

Alcaraz alargó así su racha de imbatibilidad de este año a 15 victorias, con las que conquistó los títulos del Abierto de Australia y del ATP 500 de Doha.

Swiatek y Medvedev

La polaca Iga Swiatek y el ruso Daniil Medvedev lograron triunfos por la vía rápida para meterse en los cuartos de final del torneo californiano.

Swiatek se impuso a la checa Karolina Muchova, a la que derritió por 6-2 y 6-0 en 77 minutos.

Muchova llegaba con la confianza al máximo tras alzar en febrero su primer trofeo WTA 1000 en Doha, pero Swiatek la desarticuló hasta dejarla sin una sola oportunidad de break, durante todo el juego.

El ruso Daniil Medvedev, víctima de Alcaraz en las finales de 2023 y 2024, avanzó por cuarto año seguido a cuartos al vencer a la promesa estadounidense Alex Michelsen por 6-2 y 6-4.

En la siguiente ronda, Medvedev podría encontrarse de nuevo con Djokovic, en el que sería el decimosexto episodio de una rivalidad que incluye tres finales de Grand Slam en el circuito masculino.