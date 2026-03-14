Navone y Bellucci disputarán la final del República Dominicana Open en Cap Cana

El argentino Mariano Navone en su partido de semifinal en la que superó al belga Alexander Blockx. ( FUENTE EXTERNA )

El argentino Mariano Navone y el italiano Mattia Bellucci disputarán este domingo la final de la segunda edición del República Dominicana Open, Copa Cap Cana.

El partido por el campeonato quedó definido este sábado luego de que Navone, en el primer turno de semifinales, superara al belga Alexander Blockx en un exigente encuentro que se extendió a tres sets. El sudamericano se impuso con parciales de 3-6, 6-3 y 7-6(3), tras dos horas y 45 minutos de juego.

Para Navone se trata de la final más importante de su carrera en canchas duras, por lo que buscará el título más valioso de su trayectoria en este tipo de superficie.

Su rival será Bellucci, quien cerró la jornada con una victoria en sets corridos sobre el australiano Adam Walton.

El jugador italiano, ubicado en el puesto 94 del ranking mundial, ganó por 6-3 y 7-5 en un partido en el que utilizó la potencia de su servicio para frenar el intento de reacción de Walton en el segundo parcial.

Navone y Bellucci se enfrentarán por primera vez en sus carreras en un duelo que definirá al campeón de la Copa Cap Cana 2026.

Final de dobles

En la modalidad de dobles del torneo, ambas semifinales se definieron en super tie-break para determinar a las parejas finalistas.

La dupla integrada por el brasileño Marcelo Demoliner y el monegasco Romain Arneodo venció al neerlandés Jean-Julien Rojer y al también brasileño Marcelo Melo con marcador de 1-6, 7-5 y 10-5.

Demoliner y Arneodo lograron el 81 por ciento de los puntos con su primer servicio, una de las claves del triunfo, además de reaccionar tras perder el primer set y forzar el super tie-break que les aseguró el pase a la final.

En la otra semifinal, la pareja formada por Trey Hilderbrand y Daniel Cukierman avanzó al partido por el título luego de derrotar a N. Sriram Balaji y Neil Oberleitner con parciales de 3-6, 7-6(5) y 10-8.

Hilderbrand y Cukierman remontaron tras perder el primer set y resolvieron un segundo parcial muy disputado en el desempate antes de imponerse en el super tie-break para asegurar su presencia en la gran final del torneo.