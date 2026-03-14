Medvedev fulmina el año perfecto de Alcaraz y pugnará por Indian Wells ante Sinner

El ruso Daniil Medvedev en acción durante el partido de semifinales individuales masculino contra el español Carlos Alcaraz en la jornada 11 del torneo de tenis BNP Paribas Open en Indian Wells, California, EE.UU., 14 de marzo de 2026. ( EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO )

La imbatibilidad de Carlos Alcaraz en 2026 llegó a su fin este sábado en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos) frente a Daniil Medvedev, que pugnará por el título contra Jannik Sinner.

El ruso Medvedev batió al español 6-3 y 7-6 (7/3), cobrándose venganza por las dos finales perdidas en esa misma pista en 2023 y 2024.

Alcaraz, número uno mundial, vio esfumarse así su racha de 16 partidos ganados de forma consecutiva este año.

De vuelta a su mejor nivel después de un desastroso 2025, Medvedev sometió desde su potente servicio a un Alcaraz sin chispa, afectado por las temperaturas superiores a los 30º Celsius en el desierto californiano.

Medvedev "hizo un partido increíble. Desde el inicio hasta el final estuvo jugando de forma irreal. Sinceramente nunca había visto a Daniil jugar así", le alabó Alcaraz ante la prensa.

Indian Wells, primer Masters 1000 del año, es uno de los torneos donde mejor ha rendido Alcaraz, que no se ha bajado antes de semifinales desde 2021.

El sábado, sin embargo, se estrelló por segunda vez seguida en esa barrera, tras la caída en las semifinales de 2025 con el inglés Jack Draper.

La derrota ante Medvedev, con el que tenía un registro positivo de 6-2, significó el final de varias rachas impresionantes para Alcaraz, de 22 años.

Sus 16 victorias seguidas le brindaron su ansiada primera corona del Abierto de Australia, completando el Grand Slam de carrera más joven que nadie, y otro título en el ATP 500 de Doha.

En pistas rápidas al aire libre sumaba 34 victorias consecutivas, la tercera mayor de la era Open.

"No estoy cansado de que la gente piense que tengo que ganar cada partido (...) Se trata de perseguir mis objetivos, lo que me marco antes de cada torneo", dijo Alcaraz antes de admitir el peso de ser el gran rival a batir en el circuito.

"A partir de ahora tengo que saber que todos los jugadores van a jugar así, y estar preparado", subrayó.

Dos pelotas de set perdidas

Medvedev, de 30 años, también llegaba al duelo en un momento excepcional, con el registro de más partidos ganados este año, que aumentó a 18.

El moscovita exhibió lo mejor de su repertorio, con un servicio dominante y piernas y brazos para devolver golpes desde cualquier lugar.

Una única bola de break le sirvió para adjudicarse el primer set.

En el segundo fue el primero en entregar el servicio pero, al verse 3-1 abajo, devolvió inmediatamente el quiebre.

Alentado por el público de la pista central, Alcaraz siguió insistiendo hasta avanzarse 5-4 y tener dos pelotas para empatar el partido, pero Medvedev las contuvo de nuevo con el saque.

La superioridad del ruso se concretó en un tiebreak en el que llegó a tener una ventaja de 6/1.

"Resistí en el segundo set como pude", explicó Medvedev. "Pero estoy jugando un gran tenis. Muy contento de ganar a alguien tan fuerte como él".

Primera final para Sinner

La exhibición de Medvedev dejó a los aficionados de Indian Wells sin la esperada final entre Alcaraz y Sinner, que hubiera sido la novena entre los dos gigantes del tenis actual.

Sinner sí hizo los deberes para clasificar a su primera final de Indian Wells con un rotundo triunfo ante el alemán Alexander Zverev por 6-2 y 6-4.

El número dos mundial se erigió en el primer italiano en alcanzar la final masculina de este prestigioso torneo, del que se ausentó en 2025 por el doble positivo por clostebol registrado un año antes.

Sinner, que no ha cedido un set en el torneo, zanjó el duelo en apenas una hora y 23 minutos y comenzó la recuperación para la final del domingo ante Medvedev, al que ha batido en sus tres últimos encuentros.

"Ha vuelto a un nivel muy alto", le reconoció el italiano. "Ha encontrado de nuevo un muy buen equilibrio en la pista".

Sinner trata de reactivar un arranque de curso decepcionante, en el que tropezó en semifinales del Abierto de Australia y cuartos de final de Doha.