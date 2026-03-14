Hawks derrotan a Bucks y Wembanyama lidera a los Spurs sobre Hornets

Los Atlanta Hawks alcanzaron este sábado su mejor racha de victorias en 11 temporadas en la NBA al vencer 122-99 a los Milwaukee Bucks de locales en el State Farm Arena, en Atlanta.

A continuación las escenas más relevantes en la jornada de la liga norteamericana de básquetbol profesional:

El escolta CJ McCollum fue el principal artífice de la novena victoria consecutiva de Atlanta en una jornada de suma efectividad al anotar siete de sus 10 intentos de triple y sumar un total de 30 puntos.

"Hemos jugado lo suficientemente bien como para ganar el partido y ahora debemos seguir adelante", comentó McCollum.

"Tenemos que seguir mejorando. Es bueno tener estas rachas, pero lo más importante es fortalecer los buenos hábitos y jugar en nuestro mejor nivel tarde en la temporada regular", agregó el escolta de los Hawks.

La racha victoriosa llegó en el momento ideal para unos Hawks que miraban desde lejos los puestos de playoffs y ahora alcanzan el octavo peldaño en la Conferencia Este, con marca de 36-31.

Atlanta estuvo abajo por tres puntos en el primer cuarto, pero sacó una ventaja de hasta 28 unidades y aprovechó la ausencia del astro griego Giannis Antetokounmpo en los Bucks para sumar un triunfo clave.

Antetokounmpo, de 31 años, fue descartado antes del inicio del partido por una molestia en el tobillo izquierdo.

Milwaukee ha perdido ocho de sus últimos nueve partidos y está en el undécimo lugar del Este con récord de 27-39.

Wemby vuelve y lidera a los Spurs

El pívot Victor Wembanyama, de regreso el sábado tras perderse el último partido, brilló con 32 puntos en la victoria de los San Antonio Spurs por 115-102 sobre los Charlotte Hornets.

El francés de 22 años se había perdido el último encuentro de los Spurs, contra Denver el jueves, debido a dolores en el tobillo derecho.

Este sábado, Wemby salió a topey dio espectáculo con mates poderosos, alley-oops recibidos y también servidos, como a Luke Kornet en el tercer cuarto, cuando el entrenador Mitch Johnson decidió hacer jugar juntos a sus dos pívots.

En defensa, el francés fue clave para San Antonio, como de costumbre, y añadió dos balones recuperados y tres tapones a sus 32 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias.

San Antonio sigue segundo en el Oeste (49-18), mientras que Charlotte es décimo en el Este (34-34).