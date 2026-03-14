Aryna Sabalenka y Elena Rybakina se reencuentran en la final de Indian Wells

Aryna Sabalenka de Bielorrusia en acción contra Linda Noskova de la República Checa durante su partido de semifinales individuales femeninos del día 10 del torneo de tenis BNP Paribas Open en Indian Wells, California, EE.UU., 13 de marzo de 2026. ( EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO )

La bielorrusa Aryna Sabalenka y la kazaja Elena Rybakina avanzaron el viernes a la final del WTA 1000 de Indian Wells (California), donde librarán un nuevo asalto de su feroz rivalidad.

Sabalenka, la número uno mundial, tiene toda la intención de cobrarse cuentas pendientes ante Rybakina, quien la apartó del título en la final de Indian Wells de 2023 y en la del Abierto de Australia en enero.

La bielorrusa puso pie en su tercera final de Indian Wells, uno de los pocos torneos de pista rápida que no han caído en su poder, con una rotunda victoria en semifinales ante la checa Linda Noskova por 6-3 y 6-4.

Derrotada en la final del año pasado por la joven Mirra Andreeva, Sabalenka ha vuelto a la carga en el desierto californiano sin ceder por ahora un solo set.

La bielorrusa, de 27 años, tampoco dio tregua el viernes a Noskova, de 21, que disputaba sus primeras semifinales en el Valle de Coachella y sus segundas de categoría WTA 1000.

El potente tenis de la jefa de la WTA desbordaron a la checa sobre una superficie que, con temperaturas superiores a los 30º Celsius, era mucho más rápida que en jornadas anteriores, lo que benefició a Sabalenka.

La bielorrusa conectó 11 aces, por cinco de su rival, hasta 37 golpes ganadores y siete roturas del servicio de Noskova, que hasta ahora había sido su mejor arma.

Tras un primer set decantado claramente del lado de Sabalenka, Noskova entregó su saque otra vez al inicio de la segunda manga, una única concesión que su oponente explotó para sellar el triunfo minutos antes de llegar a la hora y media de partido.

"Estuve sacando y jugando bien. Me gusta cómo la puse bajo presión con su saque y, por supuesto, estoy contenta de haber cerrado este partido en dos sets", se felicitó Sabalenka antes de opinar sobre una eventual final ante Rybakina.

"Si es ella, me emociona, la verdad", dijo la bielorrusa mientras la kazaja aún jugaba su semifinal ante la ucraniana Elina Svitolina.

"Siento que contra Elena siempre es súper agresivo, todo se decide en las primeras pelotas de cada punto. Si dominas esos dos primeros golpes, lo más probable es que ganes el punto", describió.

Rybakina estrena número dos

En su turno, Rybakina dio cuenta de Svitolina por 7-5 y 6-4 en su primer partido como número dos del ránking mundial.

La kazaja desbancó de ese lugar a Iga Swiatek después de que la polaca cayera en los cuartos del jueves ante Svitolina.

El poder de fuego de Rybakina fue demasiado para la veterana Svitolina, que llevaba desde 2019 sin alcanzar las semifinales en California.

La ucraniana, de 31 años, fue la primera en quebrar el potente servicio de Rybakina pero la kazaja logró rehacerse para quedarse con el primer set sin necesidad de tiebreak.

En el segundo aceleró hasta avanzarse 4-0 pero los nervios la atenazaron a la hora de finiquitar el pulso.

Svitolina se revolvió salvando dos pelotas de partido pero Rybakina no se dejó quebrar por segunda vez y culminó su decimosegunda victoria seguida ante rivales del top-10.

Aunque Sabalenka lidera el registro particular 8-7, Rybakina ha prevalecido en los dos últimos enfrentamientos por los trofeos de la WTA Finals y el Abierto de Australia, su segunda corona de Grand Slam.

El sábado será el turno de las semifinales del Masters 1000 masculino. El español Carlos Alcaraz, número uno mundial, chocará con el ruso Daniil Medvedev y el italiano Jannick Sinner ante el alemán Alexander Zverev.