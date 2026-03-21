Alcaraz vence a Fonseca en el duelo más esperado del día en Miami

El español Carlos Alcaraz, número uno mundial, impuso la lógica este viernes al vencer a la promesa brasileña Joao Fonseca en el partido más esperado de la jornada del Masters 1000 de Miami.

Ante una afición brasileña estruendosa y entregada a su chico de 19 años, Alcaraz accedió a la tercera ronda al ganar con un doble 6-4.

Con una gran variedad de golpes y cambios de ritmo, el prodigio de El Palmar desactivó la potente derecha de su adversario y lo obligó a jugar incómodo.

"Creo que estuve muy bien en los momentos cruciales, desde el principio hasta la última pelota. Sé lo bueno que es João. Por eso estuve muy concentrado en cada punto, en cada golpe", declaró Alcaraz en pista tras la victoria.

Fonseca trató de resistir, agradeciendo el aliento imparable de su hinchada con varios puntos espectaculares, pero este Alcaraz, ganador de siete Grand Slam con apenas 22 años, está hoy por hoy a un nivel superior.

Un quiebre en el tercer juego del primer parcial y otra nada más empezar el segundo set le dieron la ventaja decisiva al español.

"Creo que rompe mucho el ritmo. Tiene el slice, tiene el efecto liftado, busca más el ángulo. Así que tiene casi de todo y nunca sabes lo que va a venir", dijo Fonseca sobre Alcaraz en rueda de prensa.

Resultados destacados de la jornada en el Masters 1000 de Miami

- Mal día para los latinoamericanos -

La jornada fue aciaga para los tenistas sudamericanos.

Los argentinos Sebastián Baez, Camilo Ugo Carabelli y Mariano Navone cayeron todos en partidos de dos sets.

Baez sufrió un doble 6-2 contra el australiano Adam Walton; Carabelli cedió 6-0 y 6-3 frente al estadounidense Sebastian Korda y Navone se inclinó ante el francés Valentin Vacherot por 6-3, 6-4.

El chileno Marcelo Tomás Barrios perdió, por su parte, 7-5 y 6-4 contra el francés Arthur Cazaux.

La buena noticia vino del argentino Thiago Agustín Tirante, ganador del francés Valentin Royer por 7-5, 6-7 (9/11) y 7-6 (7/5).

Horas antes, el noruego Casper Ruud, duodécimo del ránking, fue eliminado por el joven estadounidense Ethan Quinn en dos mangas 6-4, 7-6 (9/7).

Finalista en Miami en 2022, Ruud desaprovechó siete bolas de set en la segunda manga, cuatro de ellas en el tiebreak, y le brindó la mayor victoria de su carrera a Quinn, de 21 años.

El estadounidense Reilly Opelka se impuso al británico Jack Draper por 7-6 (7/3), 7-6 (7/0) en un encuentro en el que firmó 25 aces.

Uno de los favoritos del torneo, Taylor Fritz, apeó al neerlandés Botic van de Zandschulp en tres mangas, por 6-3, 6-7 (2/7) y 6-3.

Avances y resultados en el torneo WTA 1000 femenino

Ya de noche, en una jornada marcada por varios partidos cancelados por la lluvia, el griego Stefanos Tsitsipas dominó al australiano Alex de Miñaur, sexto de la ATP, por 6-3 y 7-6 (7/3).

- Sabalenka se estrena con victoria -

En el torneo WTA 1000 femenino, la colombiana Camila Osorio, 58 del ránking, se inclinó ante la checa Karolina Muchova por 6-4, 2-6 y 5-7.

La líder del circuito femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, le ganó a la estadounidense Ann Li por 7-6 (7/5) y 6-4 en su debut en la competición.

Elena Rybakina, a la que Sabalenka derrotó el domingo pasado en la final de Indian Wells, pasó a la siguiente ronda con un cómodo triunfo 6-3, 6-3 ante su compatriota kazaja Yulia Putintseva.

Y la cuarta mundial, la local Coco Gauff, venció a la italiana Elisabetta Cocciaretto por 3-6, 6-4 y 6-3.

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