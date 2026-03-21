Sinner y Medvedev debutan con victoria en Masters 1000 de Miami

Cameron Norrie en acción en el Miami Open 2026 ( AFP )

El italiano Jannik Sinner y el ruso Daniil Medvedev, recientes finalistas en Indian Wells, debutaron este sábado en el Masters 1000 de Miami con sendas victorias, aunque el segundo tuvo que batallar mucho más que el número dos mundial para obtener el pase a la tercera ronda.

Sinner, de 24 años, venció al bosnio Damir Dzumhur con un doble 6-3 en la pista central del Hard Rock Stadium.

Tras conseguir un break temprano en cada set, Sinner estuvo intratable con el servicio: apenas perdió ocho puntos al saque y concedió una sola bola de quiebre.

"Intenté jugar con un poco de agresividad", dijo el ganador de Indian Wells. "En algunos momentos me salió muy bien, en otros cometí un par de errores no forzados, pero no tuve mucho tiempo para adaptarme aquí".

Su próximo rival será el francés Corentin Moutet, vencedor del checo Tomas Machac por 6-0, 1-6 y 6-4.

Sinner aspira a convertirse en el primer tenista en lograr el "Sunshine Double" -ganar consecutivamente en Indian Wells y Miami- desde el suizo Roger Federer en 2017.

Medvedev sufrió más de lo previsto para doblegar al japonés Rei Sakamoto por 6-7 (10/12), 6-3 y 6-1.

Tras ganar la primera manga, Sakamoto, de apenas 19 años, desperdició cuatro bolas de quiebre en el tercer juego del segundo set ante un Medvedev errático.

El ruso supo aprovechar el regalo. Dejó pasar la tormenta, redujo los errores no forzados y se aferró al partido. Rompió el servicio del japonés poco después para ponerse 4-2 y tomar una ventaja decisiva en ese parcial.

Resuelto el embrollo y ya mucho más parecido a sí mismo, Medvedev arrolló a su joven rival en el tercero.

- Victorias sudamericanas -

El próximo rival de Medvedev será Francisco Cerúndolo, cómodo ganador de un duelo de argentinos contra Thiago Agustín Tirante, en dos sets (6-4 y 6-2).

Cerúndolo se unirá en tercera vuelta a su compatriota Tomás Martín Etcheverry, que venció por la mañana al belga Zizou Bergs por 7-6 (7/5) y 7-6 (7/3).

Etcheverry, más sólido y paciente que su rival, supo levantar el nivel en los momentos clave pese a desaprovechar un quiebre de ventaja en la segunda manga.

"Son esas cosas que tengo que trabajar y ver cómo sumar algo más para que no pase", dijo Etcheverry sobre el debreak de Bergs.

En la próxima ronda, se enfrentará al español Rafael Jodar, de 19 años, que dispuso del australiano Aleksandar Vucic con un contundente 6-1, 6-2.

Por la tarde, el chileno Alejandro Tabilo dominó al ruso Andrey Rublev, número 15 mundial, por 6-7 (5/7), 6-2 y 6-4.

Tabilo cerró un partido perfecto al servicio, en el que no concedió ninguna bola de break.

"Estaba muy enfocado en mi saque. Creo que hemos mejorado, cambiamos algunas cosas desde Indian Wells. Así que muy feliz que esté funcionando", dijo Tabilo a la AFP después del partido.

En el próximo cruce, Tabilo afrontará al estadounidense Alex Michelsen, que venció al británico Cameron Norrie por 7-5, 6-7 (4/7) y 6-4.

Además de Rublev y Norrie cayeron otros cabezas de serie como el español Alejandro Davidovich Fokina (16), que perdió 7-6 (10/8), 6-4 contra el francés Quentin Halys; y la promesa estadounidense Learner Tien (20), que cedió ante el polaco Kamil Majchrzak por 6-2, 4-6, 6-2.

- Pegula sigue, Badosa out -

En el torneo femenino, de categoría WTA 1000, la estadounidense Jessica Pegula, número cinco del ranking mundial, accedió a la tercera ronda tras el abandono de la británica Francesca Jones, a la que iba ganando 6-1, 3-0.

La japonesa Naomi Osaka, decimosexta favorita, se inclinó frente a la australiana Talia Gibson (7-5, 6-4), que alcanzó el cuadro principal a través de las clasificaciones.

La estadounidense Coco Gauff, número 4 del circuito WTA, se vio exigida al máximo por su compatriota Alycia Parks, pero se sobrepuso 3-6, 6-0 y 6-1 y avanzó a los octavos de final.

Por la mañana, la californiana Iva Jovic, de 18 años, derrotó en dos sets (6-2, 6-1) a la española Paula Badosa.

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