La promesa española Landaluce se adentra en los octavos del Masters de Miami

El prometedor tenista español Martín Landaluce, número 151 de la ATP, se metió este domingo en octavos de final del Masters 1000 de Miami con un vibrante triunfo ante el ruso Karen Khachanov.

Landaluce, de 20 años, superó por 6-3 y 7-6 (7/2) al experimentado Khachanov, decimoquinto del ránking mundial y semifinalista en Miami en 2023.

Ex número uno mundial junior, el madrileño dejó grandes muestras de aplomo para alcanzar su mayor victoria como profesional, especialmente en el segundo set.

Landaluce se sobrepuso a la pérdida de tres pelotas de partido cuando servía con ventaja 5-4 y zanjó el duelo en un tie break en el que tomó una pronta distancia de 4-1.

El madrileño es el tercer tenista en meterse en esta década entre los 16 mejores de Miami proveniente de la fase de clasificación.

En sus primeros octavos de nivel Masters 1000, Landaluce se medirá con el estadounidense Sebastian Korda (36º de ATP), que el domingo dio la gran sorpresa del torneo al eliminar a la estrella del tenis español y número uno mundial, Carlos Alcaraz.